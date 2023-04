Terzo Polo lite totale Calenda-Renzi/ Azione: tatticismi Iv, così addio partito unico

TERZO POLO NELLA BUFERA, LA “VELINA” DI AZIONE CONTRO I TATTICISMI DI RENZI

«Tatticismi di Renzi inaccettabili, se è così addio al partito unico»: passata la Pasqua, la ‘pace’ è tutt’altro che presente nel sempre più turbolento Terzo Polo a guida Carlo Calenda, proiettato verso il congresso di giugno per formarralizzare il partito unico Azione+ItaliaViva. Ma la “velina” uscita da alcuni importanti membri di Azione rimescola tutto, non approvando le ultime mosse di Matteo Renzi (specie l’aver accettato di dirigere il quotidiano “Il Riformista” per un anno) e l’attendismo del board di Italia Viva nel preparare il congresso.

Addirittura un altro dirigente di Azione all’ANSA rilascia la seguente dichiarazione-bordata: «L’unico problema dirimente oggi per la costruzione del partito unico dei liberal-democratici è che Renzi non vuole prendere l’impegno a sciogliere Italia Viva e a finanziare il nuovo soggetto e le campagne elettorali. La pazienza del gruppo dirigente di Azione si è esaurita. In settimana si capirà se questo nodo si potrà sciogliere. Se così non sarà il partito unico non potrà nascere».

ITALIA VIVA REPLICA: “STOP VELINE ANONIME, FACCIAMO CONGRESSO. RENZI HA FATTO PASSO INDIETRO MA…”

Questa “velina”, unita a quella sul “tatticismo” renziano ha mandato su tutte le furie il board di Italia Viva che non ha gradito l’attacco nel bel mezzo di una complicata azione di “unificazione” del Terzo Polo: «Adesso possiamo fare il congresso democratico anziché inviare veline anonime?», replica una nota ufficiale di Italia Viva dopo le critiche giunte dal gruppo di Azione in forma semi-anonima. «Ci sono le date già fissate, ci sono le regole decise da Calenda comprese quelle sul tesseramento, ci sono i gruppi di lavoro con i nomi già decisi, c’è il comitato politico. Noi siamo pronti al congresso che Calenda ha chiesto di fare. E ci mettiamo nome e cognome. C’è qualcuno che cambia idea una volta al giorno, ma quel qualcuno non siamo noi», rilevano le portavoci nazionali di Iv, Alessia Cappello e Ciro Buonajuto.

Non passano che qualche ora e il fuoco incrociato dei “big” del Terzo Polo appare sui social e nelle agenzie: parte Luciano Nobili, renzianissimo, che attacca «il problema non è se si scioglie Italia Viva, l’impressione è che si stia sciogliendo Azione per le proprie divisioni interne. Meno male che arriva il 10 giugno parte il congresso»; gli fa eco il deputato Davide Faraone, «Stiamo aspettando che Calenda convochi il tavolo di lavoro delle regole, stiamo aspettando che Calenda convochi il comitato politico, stiamo aspettando che Calenda spieghi come candidarsi al congresso. I tatticismi sono tutti di Calenda, non di Renzi». Alla dura critica di Matteo Richetti, n.2 di Azione, sulla scelta di Renzi di fare il direttore di giornale («fa politica o informazione?») replica il renziano Ivan Scalfarotto: «Leggiamo che Richetti ha dubbi sulle scelte di Renzi. Prima gli chiedono il passo indietro, poi non sono convinti. Fortunatamente con il 10 giugno parte il congresso del partito unico e tutti i dubbi saranno sciolti nel fisiologico gioco democratico». A provare a “chiudere” la giornata fitta di attacchi e contrattacchi ci ha pensato Carlo Calenda con un post sui social piuttosto aspro: «Per quanto concerne Azione la prospettiva di un partito dei liberal-democratici aperto e inclusivo resta l’unica utile al paese. Va perseguita seriamente e rapidamente con i soggetti realmente interessati. Polemiche da cortile non ci interessano e non vi prenderemo parte». Il percorso non sarà facile, basti vedere come in poche ore un processo di assimilazione durato mesi ha rischiato improvvisamente (e continua a rischiare, ndr) di frantumarsi.

Per quanto concerne @Azione_it la prospettiva di un partito dei liberal-democratici aperto e inclusivo resta l'unica utile al paese. Va perseguita seriamente e rapidamente con i soggetti realmente interessati. Polemiche da cortile non ci interessano e non vi prenderemo parte. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) April 11, 2023













