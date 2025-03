Si è (quasi) concluso il lunghissimo percorso avviato nel 2016 che dovrebbe portare ad un’ampia riforma fiscale del Terzo Settore dando un importante respiro a tutte le realtà associative che quotidianamente operano nel nostro bel paese con misure che allevano la pressione fiscale che grava sulle loro spalle: recentemente – infatti – è arrivato il necessario ed atteso via libera definito da parte della Commissione europea al pacchetto di norme per il Terzo Settore che diventerà effettivamente operativo entro il primo gennaio del prossimo anno con il necessario recepimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che deve ancora sciogliere alcuni importanti nodi della riforma.

Fermo restando che avremo modo di conoscere il dettaglio della riforma per il Terzo Settore solo una volta che verranno sciolti quegli appena citati nodi, per ora possiamo già anticipare – grazie alle dichiarazioni del viceministro al Lavoro Maria Teresa Bellucci – alcuni dei punti più importanti: la prima cosa fondamentale è che grazie al parere dell’UE è stato confermato che le agevolazioni fiscali garantite dallo Stato agli ETS non sono da considerare come ‘aiuti di Stato’.

Al contempo, grazie alla riforma del Terzo Settore sarà creato anche un vero e proprio nuovo regime fiscale nel quale tutti gli utili delle organizzazioni saranno defiscalizzati se rientrano in quelle attività previste nelle statuto; ferma restando – infine – l’attivazione di una sorta di ‘titoli di solidarietà‘ che servirà a stimolare gli investimenti esterni e che godranno di un’aliquota del 12,5% trattandoli – insomma – esattamente con i titoli di Stato.

Riforma fiscale del Terzo Settore: i commenti di associazioni e politici e l’appello all’esenzione IMU

Ad esprimere la propria felicità per il via libera europeo è stata – tra i tanti – inizialmente la ministra al Lavoro e alle Politiche sociali Marina Calderone che ha ricordato che la riforma del Terzo Settore era “un traguardo atteso da anni” portato a casa grazie al “lungo e intenso lavoro di questo Governo“; mentre dal conto suo Bellucci – anticipando come abbiamo vista prima il contenuto dell’attesa riforma – ha posto l’accento sul “valore del lavoro di questi enti” che ritiene essere “indispensabile” e finalmente riconosciuto anche da parte dell’Unione Europea.

Commenti positivi arrivano anche dal Forum nazionale del Terzo Settore in particolare – spiega la portavoce Vanessa Pallucchi – perché si chiude finalmente “la lunga fase di incertezza” iniziata nel 2016 grazie ad un nuovo “quadro normativo ormai completo“, richiamato anche dalla presidente CSVnet Chiara Tommasini che ha espresso anche la sua “profonda soddisfazione“; mentre dal conto di Uneba Lombardia – nella persona di Luca Degani – e della Federazione Italiana Scuole Materne – con il presidente Luca Iemmi – si è posto l’accendo sul fatto che ora l’Agenzia delle Entrate dovrà anche lavorare all’esenzione dell’IRAP, dell’IMU e dell’IVA sui servizi domiciliari per tutte le organizzazioni no profit del Terzo Settore.