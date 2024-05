Teseghella, chi è?/ Al concerto del primo maggio il giovane talento con il brano “Benone”

Fra i cantanti che si esibiranno questa sera, 1 maggio, per il famoso Concerto di Roma, ci sarà anche Teseghella. Si tratta di un artista emergente, forse non fra i più conosciuti, che sta comunque cercando di farsi strada con il suo sound particolare. Come scrive lafreddezzamusic.it, Teseghella è un giovane classe 1999, quindi ha 25 anni, ed è nato a Roccasecca, nel Lazio, in provincia di Frosinone, dove lo stesso vive tutt’ora. Non abbiamo moltissime informazioni su di lui a cominciare dal non sapere il suo stato sentimentale, quindi se sia fidanzato o meno, fatto sta che la sua musica è di genere hip hop ma con ritornelli pop cantautorali, quindi un mix di generi che si sposano in sonorità uniche ed esclusive.

Teseghella parla di cose importanti ma lo fa in maniera semplice, commuovendo quando racconta di un calciatore che appende le scarpe al chiodo, ma ironizzando anche su storie d’amore e rendendo poetica “un panino al salame e poi spiattella in faccia la noia romantica della provincia italiana”, aggiunge lafreddezza. Un insieme di stili e argomenti che ritroviamo anche nell’ultimo brano di Teseghella, leggasi “Benone” che è disponibile da poco più di un mese, precisamente dallo scorso 21 marzo, pubblicato su Maciste Dischi e distribuito da Warner Music.

TESEGHELLA, CHI E’? “IL MIO ULTIMO BRANO SCRITTO LA SCORSA ESTATE…”

Prodotto da Golden Years si tratta di un brano indie-pop dal mood molto leggero con una ironia molto pungente e diversi riferimenti nello stesso testo. Lo stesso Teseghella, parlando della sua nuova canzone che quasi sicuramente ascolteremo questa sera per il concerto del primo maggio, ha spiegato di averla scritta la scorsa estate mentre sentiva per la prima volta che stava “mettendo la testa fuori da un oceano di dubbi e incertezze che mi stavano soffocando”.

La canzone l’ha conservata sul suo telefono per diversi mesi prima di decidere di pubblicarla. “Benone – aggiunge il giovane cantante – è il soffio di lucidità che mi rende consapevole degli alti e bassi di questi anni e che, per un momento, rappresenta più di una canzone. Per ogni cerchio che si chiude sento i dubbi e le incertezze che mi opprimono svanire un po’, e questo mi da la forza di cantare e raccontare con leggerezza episodi intimi”.

