Tesina esame di Terza Media 2025: come scegliere l’argomento giusto e costruire un percorso coerente

La tesina è una delle parti centrali dell’esame di terza media 2025, va presentata durante il colloquio orale e serve a dimostrare non solo cosa hai imparato ma anche come sai collegare le materie tra loro in modo sensato: è il momento in cui puoi davvero dire qualcosa di tuo e farlo con ordine, chiarezza e magari anche un po’ di originalità ma per cominciare bene, il consiglio è di partire da un argomento che ti interessa davvero, perché se ti piace sarà più facile lavorarci sopra e ti verrà più naturale parlarne di fronte alla commissione, senza dover imparare tutto a memoria.

Un tema legato alle tue passioni – come lo sport, un film, una serie TV, la musica, la scienza o anche un personaggio storico o letterario – è spesso la chiave giusta per costruire un percorso che senti tuo e che puoi portare con più convinzione; il primo passo concreto da fare è scrivere al centro di un foglio l’idea principale e poi cercare di capire come si può collegare in modo logico a ciascuna delle materie che studi, cercando spunti nei libri di testo ma anche online o chiedendo consiglio ai tuoi professori.

Tieni presente che la Tesina di Terza media 2025 deve essere multidisciplinare ma non per forza legata a tutte le materie, è molto meglio avere pochi collegamenti ma chiari piuttosto che inserire tutto forzatamente; per esempio, se scegli un tema come l’intelligenza artificiale potresti collegarlo a scienze parlando di algoritmi e tecnologia, a italiano con un testo su un futuro distopico, ad arte con artisti che usano strumenti digitali.

Se invece scegli per la Tesina di Terza media 2025 un argomento più narrativo o simbolico come il sogno, puoi legarlo a Pirandello o Freud, alla pittura surrealista, alle neuroscienze o a miti e leggende in geografia, da tenere a mente che un buon percorso parte sempre da una mappa concettuale fatta con calma e chiarezza per aiutarti a non perderti mentre scrivi e soprattutto per avere una traccia solida da seguire durante l’orale; usa parole semplici ma precise, cerca di spiegare tutto quello che scrivi e allenati a dirlo ad alta voce, magari provando a raccontarlo a un amico o a un genitore, così al momento dell’esame sarai molto più sicuro.

Tesina esame di Terza Media 2025: consigli utili e indicazioni pratiche passo dopo passo

Una volta scelto l’argomento della tesina di Terza media 2025 e costruita la tua mappa di collegamenti, arriva il momento di iniziarla a scrivere davvero e per farlo bene serve una struttura semplice ma ordinata, con un’introduzione in cui spieghi perché hai scelto proprio quell’argomento, uno o due paragrafi per ogni materia collegata e una breve conclusione in cui tiri le fila del discorso.

L’introduzione della Tesina di Terza media 2025 deve essere personale ma chiara, non serve raccontare la tua vita ma basta dire cosa ti ha colpito, perché hai pensato che fosse un tema interessante e quali spunti ti ha dato per collegarlo alle materie, mentre nei paragrafi dedicati a ogni disciplina è importante spiegare bene come l’argomento si collega a ciò che hai studiato, usando un linguaggio semplice ma preciso e facendo attenzione a non scrivere frasi troppo lunghe o confuse.

Se vuoi, puoi anche preparare una versione in PowerPoint per accompagnare l’esposizione, inserendo parole chiave, immagini e mappe concettuali (niente testi lunghi da leggere, solo strumenti che ti aiutano a ricordare cosa dire); durante l’orale non serve imparare tutto a memoria, anzi, è meglio dimostrare di aver capito bene ciò che dici e di riuscire a spiegarlo con parole tue perché i professori non si aspettano discorsi perfetti ma vogliono vedere se sei capace di ragionare, di mettere in relazione i concetti e di portare avanti un discorso coerente.

Un errore comune per la Tesina di Terza media 2025 è scegliere temi troppo complicati solo per fare colpo, invece è molto meglio un argomento semplice ma ben costruito, in cui i collegamenti tra le materie siano chiari e che ti faccia sentire a tuo agio; se hai bisogno di ispirazione puoi cercare online tesine già fatte ma usale solo come punto di partenza, personalizzale il più possibile per farle diventare davvero tue.

Anche partire da un tema molto popolare come “Mare fuori”, l’intelligenza artificiale o i colori va bene, l’importante è che poi tu ci metta del tuo; alla fine la tesina è una parte dell’esame pensata per dare spazio a quello che sei, non solo a quello che sai, quindi usala per raccontarti e, se hai fatto un buon lavoro, sarà anche il modo migliore per cominciare l’orale con il piede giusto.