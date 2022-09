Tesla, clienti in Norvegia fanno sciopero della fame/ Troppi difetti di fabbrica…

In Norvegia Tesla, è uno dei principali venditori, dato che nel 2021 la sua Model 3 era nello stesso tempo l’auto elettrica più venduta. Purtroppo però, moltissimi dei clienti Tesla, non sono stati soddisfatti dell’auto e hanno stimato una lista di lamentele e difetti.

Così, per fare in modo di attirare l’attenzione delle CEO Chief Executive Officer che in questi giorni si trovava proprio in Norvegia, dei media hanno disposto tutte le loro vetture in modo tale da andare a comporre la scritta Help, e iniziando uno sciopero della fame.

Come si può leggere sul sito web del gruppo Tesla, “La Norvegia ha il maggior numero di Tesla pro capite al mondo“, e inoltre hanno scritto, “Ma molti clienti non sono contenti. Siamo il canarino nella miniera di carbone e crediamo che se Elon Musk verrà informato dei nostri problemi, risolverà la situazione. Per favore aiutateci ad attirare la sua attenzione”.

Elon Musk, Tesla va male : replica alle lamentele dei suoi clienti

Si può dire che il re del marchio Tesla, non si è fatto attendere molto e sul suo profilo Twitter, aggiungendo il sarcasmo di un imprenditore sudafricano, ha colto la palla la balzo facendo una sorta di botta e risposta mediatico: “Su consiglio di un buon amico, ho digiunato periodicamente e mi sento più sano”, invitando anche i suoi seguaci a rilasciare consigli.

L’imprenditore sudafricano, piuttosto che scherzare sopra le lamentele e le critiche, avrebbe dovuto avere un comportamento più professionale dato il precedente successo di Tesla ed essere più propenso ai miglioramenti dei difetti dell’auto.

Negli anni che verranno, saranno sempre maggiori le auto elettriche anche di alto livello, e Tesla dovrà iniziare a prendere sul serio le lamentele dei suoi clienti e tenere conto dei loro disagi come lunghi tempi d’attesa per la manutenzione delle auto, finestrini che non si chiudono bene o che si abbassano da soli, l’impossibilità della ricarica gratuita a vita a causa dei diversi connettori i uso sui nuovi SUV e la presenza di ruggine sulle auto nuove in modo particolare sulla Model 3.

Per di più lo scorso anno l’azienda è stata citata a giudizio e dichiarata colpevole di limitare la velocità di ricarica dei suoi veicoli con un risarcimento da versare a migliaia di proprietari pari a 16.000 dollari.

