Tesla Cybertruck/ Video, svelato il nuovo pickup futuristico di Elon Musk

E’ stato ufficialmente svelato il Tesla Cybertruck, il pickup 100% elettrico della nota azienda del visionario Elon Musk. Attraverso un evento dal vivo a Los Angeles, il genio miliardario ha mostrato al pubblico le vesti dell’ultimo arrivato in casa Tesla, che sembra provenire direttamente da un film di fantascienza. Innanzitutto il Cybertruck appare completamente sgraziato, e decisamente avveniristico, totalmente in acciaio inossidabile, con quattro enormi ruote di colore nere. Come detto sopra, sarà al 100% E, e sarà disponibile in tre diverse motorizzazioni, a partire dalla versione base da 39.900 dollari, fino ad un massimo da 69.900 dollari. Quest’ultima versione farà impallidire alcune supercar, visto che accelererà da 0 a 100 km in circa 2.9 secondi, ed inoltre avrà un’autonomia di 804 chilometri e una capacità di traino di ben 6.3 tonnellate.

TESLA CYBERTRUCK: SERVONO 100 DOLLARI PER PRE-ACQUISTARLO

La produzione inizierà nel 2021, e sarà prevista anche la guida autonoma completa ma con un sovrapprezzo sul listo pari a 7000 dollari. Durante la presentazione live, Musk ha voluto sottolineare la resistenza del suo mezzo, ed in particolare la carrozzeria ad “esoscheletro pressoché impenetrabile”, realizzato in acciaio inossidabile 30X lavorato a freddo. Per dimostrare la sua tenuta, la stessa è stata colpita con un martello, che praticamente è rimbalzato via senza lasciare segno alcuno. Anche le parti in vetro sono all’avanguardia, anche se in questo caso la dimostrazione non è andata come doveva, visto che i finestrini si sono infranti sotto i colpi di una sfera d’acciaio. Si sa infine davvero poco sugli interni, se non che avranno sei posti organizzati su due diverse file, nonché un enorme display da ben 17 pollici, come del resto è da tradizione su Tesla, con una nuova interfaccia. Si può già preordinare versando un anticipo rimborsabile di 100 dollari.





