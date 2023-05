Tesla, la guida autonoma è in Europa?/ Comparsa su due Model S in Belgio e Germania

Tesla avrebbe reso disponibile anche nel Vecchio Continente il suo noto sistema di guida autonoma. Dopo che l’autopilot è utilizzato da anni ormai negli Stati Uniti, il dispositivo dell’azienda di Elon Musk sarebbe sbarcato anche in Europa così come riferito da Teslascope, un software di servizio che permette di analizzare le abitudini di guida dei proprietari di Tesla, e che aiuta gli stessi.

Al momento non vi sarebbe ancora alcun via libera ufficiale da parte dell’Unione Europea visto che non è stata ancora recepita la regolamentazione sui sistemi di assistenza alla guida (Driver Control Assistance Systems), specifica ancora il quotidiano di via Solferino, emanata dall’Unece, la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Da pochi giorni, però, due vetture europee avrebbero ricevuto un aggiornamento online che avrebbe introdotto appunto il «FSD Beta» la modalità «Full Self Driving» che permette la guida autonoma. Nel dettaglio i due modelli interessanti sono una Tesla Model S P100D localizzata in Belgio, e una Model S Plaid in Germania, mentre la versione del software installata è stata la 2023.12.9, che contiene il Full Self Driving Beta 11.3.6.

GUIDA AUTONOMA TESLA IN EUROPA? FORSE SUE DUE VETTURE TEST

Stando a quanto spiega il Corriere della Sera, non è comunque da escludere che si tratti semplicemente di due vetture di proprietà di Tesla che verranno utilizzate proprio per testare la guida autonoma sulle strade del Vecchio Continente, nel prossimo futuro, alla luce appunto della mancanza di una normativa a livello europeo.

Elon Musk aveva promesso il lancio del sistema di autopilot in Europa nel 2022, ma l’ingresso effettivo nel mercato non è mai avvenuto: le indiscrezioni di Teslascope potrebbero però spingere verso l’arrivo, cosa che ovviamente potrebbe far felice i milioni di possessori di Tesla nella nostra area. Staremo a vedere nelle prossime settimane se arriveranno altre indiscrezioni a riguardo, o meglio, conferme: non ci resta che restare con le antenne dritte.

