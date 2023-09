Tesla Model 3, svelato il nuovo modello/ Dal prezzo all’autonomia: tutti i dettagli

Tesla ha ufficialmente presentato la nuova Model 3, o meglio il restyling della berlina elettrica più venduta al mondo, il cosiddetto progetto Highland. Essendo una “rivisitazione” le novità non stravolgono esteticamente la vettura della casa automobilistica di Elon Musk ma comunque sono interessanti e particolarmente riconoscibili soprattutto dagli addetti ai lavori. La nuova Tesla Model 3 2023 presenta dei nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori, e in particolare sono rilevanti quelli sul retro, a forma di C. Il cofano ha invece una forma ancora più aerodinamica rispetto a quello presente sulla “vecchia” Tesla Model 3 e ciò permette alla vettura di ottenere un coefficenti più basso con conseguente miglioramento nell’efficienza e nell’autonomia.

E così che la Tesla Model 3 base, la versione con trazione posteriore, avrà 554 chilometri di autonomia con una ricarica, che diventano invece 678 nella versione Long Range, quella con la trazione integrale quindi su tutte le quattro ruote motrici. Diverso è ovviamente anche il prezzo, ma in ogni caso non ci discostiamo di molto dai listini attuali: 42.490 euro per la prima versione, 49.990 per la seconda. La cifra della Model 3 standard non è casuale visto che così facendo può rientrare nell’ecobonus che può arrivare fino a quasi 10mila euro per coloro che risiedono nella regione Lombardia.

TESLA MODEL 3, SVELATO IL NUOVO MODELLO: LA SCRITTA TESLA E GLI INTERNI RIVISTI

Fra gli inediti spicca anche la scritta Tesla sul retro al posto del classico logo dell’azienda, nonché i due nuovi colori, leggasi Ultra Rosso e Grigio Stealth. Novità sono previste anche negli interni, a cominciare da uno schermo di 8 pollici (per intrattenimento, climatizzazione e ventilazione) posto per i passeggeri posteriori, oltre a quello classico da 15.4 pollici per l’infotainment posizionato lungo la console centrale.

Infine le consegne, a partire da circa un paio di mesi, dalla fine del mese di ottobre 2023. Da settimane il restyling della nuova Model 3 era stato anticipato dai siti del settore e in queste ore è stato finalmente svelato.

