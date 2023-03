Tesla Model Y, “volante si potrebbe staccare”/ 120mila auto a rischio richiamo in Usa

Le vetture Tesla Model Y sono sotto inchiesta da parte del dipartimento federale di sicurezza dei veicoli Usa, dopo alcuni gravi episodi denunciati dagli automobilisti. L’allarme è partito da un uomo che ha pubblicamente raccontato su Twitter citando anche l’account ufficiale di Elon Musk, come il volante della sua nuova Tesla model Y appena consegnata, si sia staccato mentre alla guida, in viaggio in autostrada con la famiglia. Prerak Patel il protagonista dell’incidente ha anche aggiunto, che non c’erano altri veicoli di fronte e che quindi si è salvato da gravi conseguenze grazie ad una manovra di fortuna.

In tutta risposta, lo scorso gennaio quando denunciò l’accaduto, il malcapitato utente si era visto non solo non riconoscere il problema come un difetto di produzione, ma aveva ricevuto dal centro di assistenza una fattura da più di 100 dollari a titolo di riparazione del volante. L’uomo ha poi ribadito che il suo non voleva essere un modo per ottenere un vantaggio economico, ma piuttosto un avviso di pubblica sicurezza per invitare la casa produttrice ad indagare meglio ed evitare così altri spiacevoli episodi ed incidenti.

Tesla: ritirati SUV model Y per problemi di sicurezza?

Ora i SUV modello Y prodotti dalla Tesla, sono sotto indagine ufficiale da parte del dipartimento di sicurezza stradale, che ha affermato di essere in possesso di almeno un’altra testimonianza dello stesso tipo di problema di distacco del volante mentre l’auto è in movimento. E non è stato l’unico difetto riscontrato. Sono stati già ritirati dal commercio diverse migliaia di Tesla model Y a causa di un’altra grave irregolarità nella produzione. Si tratta stavolta dei sedili posteriori che in molte occasioni si sono staccati perchè i bulloni sono troppo lenti e quindi pericolosi in caso di incidente.

Inoltre tutti i nuovi modelli di autovetture prodotti da Tesla sono attualmente oggetto di un’inchiesta condotta dal dipartimento di giustizia in merito all’eventuale pericolosità del pilota automatico. Il sistema di guida assistita automatica è sotto accusa perchè ritenuto la causa di molti incidenti gravi avvenuti negli Stati Uniti negli ultimi anni, tra cui alcuni fatali per i conducenti. Le auto elettriche prodotte da Elon Musk avevano preoccupato i tutori della giustizia anche lo scorso ottobre, quando un annuncio pubblicitario della casa automobilistica affermava che “L’auto si guida da sola”, il messaggio venne infatti accusato di dare troppe “false certezze” e considerato un invito agli utenti a distrarsi ed inserire la guida assistita fidandosi del pilota automatico con gravi rischi per la sicurezza stradale.











