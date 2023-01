Tesla precipita in un dirupo per 76 metri/ Video, famiglia sopravvive miracolosamente

Una Tesla, l’auto elettrica più famosa al mondo, è stata protagonista di un incredibile incidente fortunatamente senza conseguente per i suoi occupanti. Come potete notare dal video che trovate qui sotto, l’auto americana ha fatto un volo di ben 76.7 metri, cadendo in un dirupo lungo la zona costiera del Devil’s Slide, in California. Stando a quanto fatto sapere dal Department of Forestry and Fire Protection, così come si legge sul sito del quotidiano Repubblica, l’episodio si sarebbe verificato lo scorso 2 gennaio, e a bordo del veicolo, andato quasi completamente distrutto, vi era una famiglia.

Subito dopo essere uscita dal manto stradale la Tesla ha iniziato a ribaltarsi su se stessa cadendo lungo la scogliera e poi atterrare sulle ruote dopo un volo di quasi 80 metri nei pressi di San Francisco. Ad assistere la scena, alcuni testimoni che hanno immediatamente chiamati i soccorsi, presentatisi di lì a pochi minuti con un elicottero in modo da aiutare gli adulti ad uscire dal veicolo. A bordo vi erano madre e padre e due bambini, e come detto sopra, tutti sono rimasti miracolosamente illesi, nonostante le immagini impressionanti.

TESLA CADE IN UN DIRUPO PROFONDO 76 METRI: “QUANDO ACCADONO QUESTI FATTI…”

“Quando le auto finiscono nel precipizio chi è a bordo non sopravvive mai. Questo è stato un miracolo assoluto”, ha spiegato il capo locale dei vigili del fuoco. Un vero e proprio mistero come abbiano fatto i due genitori e i due figli di 4 e 9 anni a sopravvivere, fatto sta che, in base a quanto specificato dalla polizia stradale californiana, la California Highway Patrol, non si ritiene che la Tesla fosse in regime di Autopilot o Full Self-Driving (la guida autonoma), prima di cadere dal dirupo. Neanche le condizioni stradali sono state ritenute responsabili dell’incidente in quanto non vi erano guardrail nel punto in cui l’auto è caduta dalla scogliera.

“L’auto è uscita dalla parte principale della carreggiata. Per quale motivo non lo sappiamo”, ha spiegato un agente della California Highway Patrol. Alla guida dell’auto vi era Dharmesh Patel, medico 41enne di Pasadena, che in passato è stato accusato di tentato omicidio e abuso di minore, e che secondo le autorità potrebbe aver agito in maniera intenzionale, gettandosi di sotto con l’auto. “Gli investigatori del CHP hanno lavorato per tutta la notte interrogando i testimoni e raccogliendo prove sulla scena dell’incidente. Sulla base delle prove raccolte, gli investigatori credono che la tragedia sia stato un atto intenzionale da parte dell’uomo”.













