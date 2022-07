Tesla Supercharger V4/ Ricarica più potente di sempre: quanto e come funziona

Sta per arrivare il Supercharger di Tesla V4. Oggigiorno si hanno a disposizione solamente colonnine V2 e V3, ma la tecnologia in questo campo non sembra volersi fermare e presto si avrà la possibilità di utilizzare una versione completamente rinnovata rispetto ai suoi predecessori, cosa cambierà?

Questa nuova versione permetterebbe di ricaricare le auto con una potenza mai vista prima. Il nome è stato battezzato V4, anche se si hanno mai avute conferme da parte dell’azienda produttrice. Che potenza si ha nello specifico? Andiamola a vedere.

Tesla supercharger V4: potenza di ricarica mai vista prima

Come accennato poco fa, è in arrivo il Supercharger di Tesla V4, laddove all’interno dei progetti presentati dalla casa produttrice, si ha una nuova tipologia di colonnina che somiglia perlopiù a quello degli “urban charger“, con uno stile poco cambiato e l’incastro della presa posizionato più basso rispetto ai precedenti modelli.

Tra le tante immagini che circolano sul web, l’azienda statunitense, ha fornito anche la versione V3 con quella nuova e si nota che la versione V4 sia più alta e il cavo passa fuori girando attorno alla colonnina, mentre prima si aveva uno spazio vuoto al suo interno.

La potenza dei suoi predecessori poteva arrivare fino a 250 kW, mentre per quanto riguarda le specifiche tecniche esatte per la nuova tecnologia non si sa ancora molto, però Tesla aveva riportato potenze di 300 o addirittura anche fino a 350 kW.

Inoltre potrebbe essere incluso il passaggio agli 800 volt per combattere nel migliore dei modi le auto di altri marchi, visto che nel futuro ci sarà la possibilità di usufruire i Supercharger a tutte le case produttrici.

Questo per supportare meglio le auto non Tesla, visto che l’apertura della super ricarica è aperta a tutti marchi, grazie alla presa standard CCS uguale sia in Europa che in America.











