Tessa Gourin, figlia illegittima di Jack Nicholson choc: “Io danno collaterale”/ “Non era interessato a me”

Tessa Gourin, la figlia illegittima di Jack Nicholson: “Cresciuta da una madre single”

Non è mai stata ufficialmente riconosciuta da suo padre, eppure sul fatto che Tessa Gourin sia figlia del celebre attore Jack Nicholson non vengono avanzati ulteriori dubbi. È nata da una relazione tra Nicholson e la madre Janine nel 1994 ed ha frequentato ottime scuole private, sintomo che suo padre abbia comunque provvisto al suo mantenimento. Eppure tra i due non c’è alcun contatto ormai da anni.

Elisabetta Canalis "Los Angeles? Come vivere in campagna"/ "Fermata ancora in strada"

Di questa particolare situazione ne ha parlato proprio Tessa Gourin in un’intervista rilasciata al sito The Daily Beast e riportata dal Corriere. “Fin dalla tenera età mia madre mi ha detto di non dire a nessuno che avevo questo papà famoso – ha raccontato la Gourin – . Sapevo che era potente e molto ricco, così ho equiparato la mia vita a quella dell’orfanella Annie”. Ha quindi spiegato: “Sono stata cresciuta da una madre single e ho avuto una carta a caso davvero di m…, ma non lascerò che questo mi distrugga.”

Flavia Vento esclusa dall'Isola dei Famosi, scoppia in lacrime/ L'indiscrezione

Tessa Gourin: “Mio padre Jack Nicholson? Disse che non era interessato a me”

I tentativi di avere dei rapporto col celebre padre, avanzati da sua madre, non sono mai andati a buon fine: “Mia madre voleva che avessi una relazione con mio padre, ma lui disse che non era interessato. – ha aggiunto la Gourin – Non so il motivo preciso, ma con il tempo mi sono fatta la mia opinione: lui è una persona complicata e penso che mia madre abbia i suoi demoni da combattere. Mettendoli insieme, io ero semplicemente un danno collaterale”.

Così come il suo celebre padre, anche Tessa Gourin ambisce a diventare una star del cinema: “Temevo che la gente lo considerasse di cattivo gusto o che volessi approfittarne, ma in fin dei conti questa persona non mi vuole nella sua vita, quindi come potrei usarlo a mio vantaggio?” ha concluso nell’intervista.

Luca Argentero e Cristina Marino genitori: è nato il secondo figlio/ Scelto un nome molto particolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA