Tessera elettorale Basilicata, Elezioni Regionali 2024/ Documenti per votare: cosa fare se persi o scaduti

TESSERA ELETTORALE MA NON SOLO: ECCO I DOCUMENTI PREVISTI PER LE ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024

Mancano solamente più un paio di giorni all’appuntamento con le Elezioni Regionali in Basilicata, con le quali i lucani saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza tra il presidente uscente Vito Bardi (sostenuto dal centrodestra), Pietro Marrese (che corre con il centrosinistra) e l’outsider Eustachio Follia (con il suo partito Volt Basilicata). L’unica accortezza richiesta ai cittadini che si recheranno alle urne è quella di portare con sé la propria tessera elettorale (che verrà vidimata con l’ormai classico timbro del seggio) e un documento identificativo, eventualmente unito anche ad una copia del documento della persona per cui si vuole esercitare (con delega) il diritto di voto per il consiglio regionale della Basilicata.

Tra i documenti ammessi dalla legge sono inclusi, oltre ovviamente alla Carta d’identità (cartacea o elettronica), anche tutti quelli inclusi nell’elenco ufficiale e che, in linea di massima, permettono l’identificazione biometrica del votante e la verifica delle generalità. Andranno, infatti, ugualmente bene anche la patente o il libretto pensionistico, il porto d’armi e le varie tessere di riconoscimento degli ordini professionali o delle amministrazioni statali. Fondamentale, però, tanto in Basilicata quanto altrove negli appuntamenti con le Elezioni, la tessera elettorale, in assenza della quale non si potrà in alcun modo esercitare il proprio dovere.

ELEZIONI REGIONALI BALSILICATA 2024, TESSERA ELETTORALE E DOCUMENTI SMARRITI: COSA FARE?

Eppure, nel trambusto di documenti, cartelline e fogli sparsi per casa, potrebbe facilmente capitare che alle porte delle Elezioni in Basilicata l’avente diritto si renda conto di aver smarrito la tessera elettorale o, trovandola per un caso fortuito, ha esaurito tutti gli spazi disponibili per i timbri. Discorso che vale anche per i documenti d’identità che (a differenza per esempio del tesserino fiscale) non vengono automaticamente consegnati a casa dopo la loro scadenza.

La buona notizia è che durante tutta la finestra elettorale gli uffici comunali osserveranno un orario di apertura straordinario per rilasciare tempestivamente qualsiasi documento necessario, ricordandovi che non sarà possibile in alcun modo richiederli presso il proprio seggio. In assenza della tessera elettorale si dovrà presentare il proprio documento (ed eventuale copia e delega nel caso la si chiedesse per conto di terzi), mentre per la documenti d’identità sarà necessario allegare anche la denuncia, in caso di smarrimento, oppure il documento scaduto che verrà distrutto.

