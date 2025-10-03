Tessera elettorale e documenti per le Elezioni Regionali Calabria 2025: cosa fare se si è smarrito un documento e le agevolazioni riservate ai fuori sede

Prosegue questo lungo autunno elettorale con le Elezioni Regionali Calabria 2025 che stanno per iniziare, seguendo di pochissimi giorni gli appuntamenti che hanno chiamato al voto gli elettori residenti nelle Marche e in Valle d’Aosta: le urne si apriranno ufficialmente tra un paio di giorni – ci torneremo a breve – e per tutti voi elettori calabresi è il momento di recuperare tutti i documenti necessari per esercitare il vostro diritto di voto; partendo – quasi ovviamente – dall’immancabile e obbligatoria tessera elettorale che sarà fondamentale per accedere alle urne.

Prima di arrivare ai documenti necessari per votare – e soprattutto alla guida su come dovrete comportarvi nel caso in cui siano scaduti o smarriti – è certamente utile ricordare che le Elezioni Regionali Calabria 2025 si apriranno ufficialmente domenica 5 ottobre e proseguiranno fino a lunedì 6: nel primo caso, troverete i seggi aperti dalle ore 7:00 alle 23:00 e nel secondo solamente – sempre a partire dalle 7 del mattino – fino alle ore 15:00 con lo spoglio delle schede che inizierà subito dopo.

Documenti, tessera elettorale e agevolazioni per votare: tutto quello che c’è da sapere sulle Elezioni Regionali Calabria 2025

Al di là degli aspetti prettamente legati alle tempistiche, qui vogliamo soffermarci soprattutto sulla documentazione necessaria per votare: da un lato, infatti, sarà fondamentale portare con voi la tessera elettorale senza la quale il diritto al voto vi sarà del tutto precluso; mentre dell’altro, altrettanto importante sarà portare anche un documento che possa attestare le vostre generalità, prediligendo – ovviamente – la carta d’identità, ma potenzialmente anche la patente, il passaporto o qualsiasi tesserino professionale ufficialmente riconosciuto e munito di fotografia.

Se aveste smarrito o concluso la tessera elettorale, o vi rendeste conto che il documento identificativo è scaduto, però sappiate che – fortunatamente – non tutto è perduto: negli orari di apertura delle urne, infatti, saranno aperti anche l’ufficio anagrafico e quello elettorale del vostro comune in cui potrete recarvi per ottenere una tessera elettorale nuova prontamente stampata; oppure un documento provvisorio grazie al quale potrete votare senza grossi problemi.

Non solo, perché importante è ricordare che per le Elezioni Regionali Calabria 2025 – esattamente come in tutti gli altri appuntamenti simili – saranno anche previste delle piccole agevolazioni per chi abita fuori sede ed è costretto a tornare nella sua città di residenza per esercitare il diritto al voto: si tratta, di fatto, di sconti sull’acquisto dei biglietti per il treno o per l’aereo – limitatamente a Ita Airways -, esclusivamente se riferiti a uno dei due giorni della votazione.