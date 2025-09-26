Tessera elettorale e documenti per le Elezioni Regionali 2025: cosa fare se si è smarrito un documento e le agevolazioni riservate ai fuori sede

Con l’apertura della lunga tornata di Elezioni Regionali 2025 è arrivato il momento di tornare a ragione sulla tessera elettorale, sui documenti necessari per votare e sulla necessità di tornare alla propria abitazione nel caso in cui si risieda fuori sede per qualsiasi ragione: aspetti decisamente importanti perché sono quelli necessari per esercitare correttamente il proprio diritto (e dovere); specialmente per i cittadini di Marche e Valle d’Aosta che saranno i primi chiamati al voto, i prossimi 28 e 29 settembre 2025.

Prima di arrivare ai documenti necessari per le Elezioni Regionali 2025, è bene ricordare che in questo caso – a differenza dei recenti Referendum – non sarà possibile votare da fuori sede: chi non abita nel comune di residenza, infatti, dovrà affrettarsi a tornarci prima del 28 settembre o non potrà far valere la sua preferenza sul consiglio comunale; ma d’altra parte, possiamo immaginare che verranno confermate da Trenitalia e Ita Airways le consuete agevolazioni per fuori sede che permettono di ottenere il rimborso di parte del costo del biglietto.

Quali documenti servono per votare alle Elezioni Regionali 2025: cosa fare se la tessera elettorale o smarrita o esaurita

Tornando a noi, come ben saprete se avete già votato in passato, il documento più importate (per non dire fondamentale) per esercitare il proprio diritto di voto è – ovviamente – la tessera elettorale: in assenza di questa, infatti, non vi sarà permesso accedere alle urne; ma se l’aveste smarrita o avesse esaurito gli slot a disposizione per i timbri, potrete recarvi in comune la mattina stessa del voto – con un’apertura straordinaria coerente con gli orari delle urne – per farvene rilasciare una in via emergenziale.

Similmente, per votare alle Elezioni Regionali 2025 dovrete anche portare con voi un documento che certifichi la vostra identità, preferendo la Carta d’Identità, ma potenzialmente anche la Patente, il Porto d’armi, il Passaporto o qualsiasi tesserino ufficiale che riporti anche una vostra fotografia oltre alle generalità: in questo caso, per lo smarrimento, il Comune potrà rilasciarvi un documento temporaneo; ma varrà anche il riconoscimento da parte di un membro del seggio che vi conosca personalmente e possa certificare la vostra identità.