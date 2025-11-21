La tessera elettorale, i documenti per votare e le agevolazioni per i fuori sede: cosa c'è da sapere in via delle Elezioni in Puglia, Veneto e Campania

Elezioni in Puglia, Veneto e Campania: quali documenti servono per votare e cosa fare se la tessera elettorale è smarrita

Si avvicinano sempre di più le date delle Elezioni Regionali 2025 che interesseranno i territori di Puglia, Veneto e Campania fissate per i giorni tra domenica 23 e lunedì 24 novembre ed è – per tutti gli elettori chiamati alle urne – il momento di pensare a quali documenti servono per votare oltre alla tessera elettorale e, per chi vive fuori sede, alle agevolazioni per i trasporti che si potranno sfruttare per tornare alla propria città di residenza senza dover sacrificare eccessivamente le proprie economie personali.

Partendo dai documenti, indipendente che siate elettori in Puglia, Veneto o Campania fondamentale sarà la tessera elettorale, grande e assoluta protagonista di qualsiasi consultazione senza la quale non potrete in alcun modo esercitare il vostro diritto di voto; mentre altrettanto importante – ma potenzialmente meno fondamentale – sarà anche un documento ufficiale che possa attestare la vostra identità, munito di fotografia identificativa.

In ogni caso, se aveste smarrito la tessera elettorale o vi rendeste conto che i documenti sono scaduti, non dovete disperarvi: in entrambi i casi, infatti, vi basterà recarvi in comune negli orari di apertura dei seggi per farvi rilasciare una nuova tessera o un documento provvisorio; mentre limitatamente al documento d’identità potrete anche procedere con il meccanismo dell’identificazione da parte di un componente – possibilmente il presidente – del vostro seggio, solo nel caso in cui vi conosca personalmente e abbiate la tessera elettorale con voi.

Tutte le agevolazioni per i fuori sede in vista delle Elezioni Regionali 2025 in Puglia, Veneto e Campania

Similmente ai documenti, non differiscono tra le varie regioni al voto neppure le agevolazioni previste per i fuori sede e che riguarderanno sia i trasporti ferroviari, che quelli marittimi, aerei e autostradali: partendo dalle ferrovie nei 20 giorni a ridosso della votazione si potrà comprare un biglietto regionale o dell’alta velocità con sconti – rispettivamente – del 60 o del 70 per cento; acquistabile direttamente in biglietteria o online, selezionando (nel secondo caso) la sezione “altre offerte” e la parola “elettori”, fermo restando che dovrete esibire anche la tessera elettorale sia nel viaggio di andata, che in quello di ritorno.

Stesso discorso di applica per le agevolazione per i trasporti marittimi con percentuali variabili a seconda della compagnia e per i trasporti aerei potrete approfittare di 40 euro di sconto sui voli Ita Airways purché esibiate la vostra tessera in fase di acquisto e imbarco; mentre nei giorni antecedenti e successivi alla votazione – sempre previa presentazione della tessera al casello – potrete anche viaggiare in modo completamente gratuito su tutte le autostrade italiane.