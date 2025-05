Quali documenti servono per votare alle Elezioni Comunali 2025 oltre alla tessera elettorale, cosa dovrei fare si li avessi persi, fossero scaduti o rubati: tutte domande – ne siamo certi, altrimenti non sareste finiti proprio su questo articolo – che staranno rimbalzando nella mente di tutti voi carissimi lettori a due passi dalla chiamata alle urne che coinvolgerà esattamente 117 comuni nelle varie regioni italiane: le date fissate per le Elezioni Comunali 2025 – anticipando leggermente i cinque quesiti del Referendum su cittadinanza e lavoro che si voteranno a giugno – sono quelle di domenica 25 e lunedì 26 maggio con circa 1,92 milioni di elettori coinvolti nelle sole votazioni amministrative.

In altre parole – visto che si parte domani con le votazioni – il tempo stringe ed è il momento di iniziare a controllare tutta la documentazione che dovrebbe portarvi alle urne: come sempre l’assoluta protagonista sarà la tessera elettorale in assenza della quale vi sarà impedito esercitare il diritto di voto; ma assieme a questa dovrete portare anche un documento che attesti le vostre generalità, privilegiando – ovviamente – la Carta d’Identità ma arrivando anche fino alla patente, al passaporto, al porto d’armi e a qualsiasi altri documento ufficiale che sia corredato da una vostra fotografia (come i tesserini pensionistici o quegli degli Ordini lavorativi).

Elezioni Comunali 2025: cosa fare se la tessera elettorale o i documenti sono scaduti o persi

Insomma, con la tessera elettorale e un documento personale sarete liberissimi di esercitare il vostro diritto senza alcun intralcio e guadagnandovi – peraltro – il solito timbro, ma è proprio qui che (come si dice) ‘casca l’asino’ perché mettendo mano alla documentazione potreste rendervi conto che avete perso qualcosa o che la tessera non ha più spazi liberi per i timbri e deve essere rinnovata: la prima cosa da fare in questo caso è non farvi prendere dal panico perché le soluzioni esistono!

Se la tessera elettorale fosse esaurita o persa – infatti – vi basterà recarvi in comune nelle ore in cui le urne sono aperte per farvene rilasciare una nuova, portando ovviamente con voi quella vecchia che sarà ritirata e distrutta e fermo restando che in caso di smarrimento non sarà necessario sporgere denuncia in anticipo; mentre per i documenti la situazione potrebbe essere più complessa: specialmente nei comuni più piccoli, infatti, spesso il rilascio in occasione delle votazioni non è possibile e in tal caso potreste o usare un altro documento (dicevamo prima: passaporto, patente e così via), oppure fare affidamento al riconoscimento da parte di un membro della vostra sezione elettorale – o di un ‘amico comune’ tra voi e un membro – che può garantire per voi nel caso in cui vi conosca personalmente.