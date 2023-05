Tessera elettorale per elezioni comunali 2023/ Cosa fare se documenti sono scaduti (28 maggio)

Tessera elettorale e documenti: cosa portare per le elezioni comunali 2023

Tessera elettorale già tirata fuori? Tutto è pronto per le elezioni comunali 2023: urne aperte domenica 28 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15 per i 42 ballottaggi nelle regioni a statuto ordinario e per il primo turno in Sicilia e Sardegna. Cittadini chiamati alle urne per rinnovare sindaco e Consiglio comunale, ma attenzione alle regole da rispettare in occasione del voto.

Le norme anti-Covid sono ormai un lontano ricordo, ma restano alcune attenzioni da non sottovalutare. In particolare, i documenti di identità da presentare al momento del voto, quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie: carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l’identificazione dell’elettore; tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia. Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – come si vota al ballottaggio e in Sicilia-Sardegna

Elezioni comunali 2023, i documenti da ricordare

Per poter procedere alla votazione delle elezioni comunali 2023, oltre al documento di identità, l’elettore deve presentare anche la tessera elettorale. Finiti i diciotto spazi per la certificazione del voto? Nessun problema: la tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto. In caso di tessera elettorale persa o scaduta, sarà necessario recarsi sui siti ufficiali per conoscere la procedura da seguire. Qualora il Comune non riuscisse a fornire una nuova tessera elettorale in tempo, l’elettore potrà comunque votare tramite un attestato sostitutivo.

