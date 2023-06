Tessera elettorale per Elezioni Regionali Molise 2023/ Info documenti: cosa fare se scaduti (25 giugno)

TESSERA ELETTORALE E DOCUMENTI PER LE REGIONALI 2023: COSA SERVE PER VOTARE?

Domenica 25 giugno dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 26 giugno dalle 7.00 alle 15.00 urne aperte in Molise per le elezioni regionali 2023. Gli aventi diritto al voto devono recarsi nelle sezioni di appartenenza per esprimere le proprie preferenze per sancire il nuovo governatore di Regione e contestualmente il nuovo Consiglio regionale. Da diverso tempo ormai non è più necessario prestare attenzione alla normativa anti-Covid, ma restano alcune attenzioni e diversi obblighi da rispettare. In primis, i documenti e la tessera elettorale.

Partiamo dai documenti di identità riconosciuti al seggio. Come riportato dal Ministero dell’Interno, l’identificazione può avvenire: mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. A norma dell’art. 57, secondo comma, del Testo Unico n. 361 del 1957, ai fini dell’identificazione degli elettori, sono validi anche: a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, scaduti, purchè risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e purché possano assicurare la precisa identificazione del votante; b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia.

TESSERA ELETTORALE E DOCUMENTI PER LE REGIONALI 2023: COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO?

Oltre ai documenti d’identità, gli elettori devono portare al seggio anche la tessera elettorale, documento indispensabile per esercitare il diritto di voto ma anche per esercitare il voto assistito, ossia farsi accompagnare al seggio. Chi è sprovvisto di tessera elettorale perché non l’ha ancora ritirata, l’ha smarrita o ha esaurito gli spazi di votazione potrà recarsi all’Ufficio Elettorale o presso qualsiasi sede anagrafica, senza obbligo di appuntamento.

Per chi necessita della tessera elettorale, gli uffici comunali, in occasione delle elezioni, effettueranno aperture straordinarie. Per ritirare il documento di altre persone, invece, è obbligatorio munirsi di una copia dei documenti di identità delle persone interessate (passaporto, carta di identità o patente) e del proprio documento d’identità in originale.

