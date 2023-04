Tessera elettorale per votare Elezioni Regionali 2023/ Documenti cosa fare se scaduti

TESSERA ELETTORALE E DOCUMENTI PER LE REGIONALI 2023: COSA SERVE PER VOTARE?

Domenica 2 aprile dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 3 aprile dalle 7.00 alle 15.00 urne aperte in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali 2023 e per le Comunali in soli 24 Comuni FVG. Gli aventi diritto al voto devono recarsi nelle sezioni di appartenenza per esprimere le proprie preferenze per sancire il nuovo presidente di Regione e il nuovo Consiglio regionale. Archiviate le norme anti-Covid, restano alcune attenzioni e obblighi da non sottovalutare, a partire dalla tessera elettorale e dai documenti presenti nell’elenco ufficiale relativo a quelli riconosciuti ai seggi.

Come ben sappiamo, per votare alle elezioni regionali – e dunque anche alla tornata in Friuli Venezia Giulia – è possibile esibire la carta d’identità, la ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica, il passaporto, la patente, il libretto della pensione, il porto d’armi, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato e, infine, le tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (convalidata da un comando militare).

TESSERA ELETTORALE E DOCUMENTI PER LE REGIONALI 2023: COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO?

È obbligatorio esibire un documento d’identità certificato, ma non solo: per poter votare alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia è necessario portare con sé la tessera elettorale. Dettaglio non secondario, considerando che consente la possibilità di ottenere le agevolazioni riservate alle elettrici e agli elettori sul costo dei biglietti di viaggio ed esercitare il voto assistito, ossia la possibilità di farsi accompagnare al seggio.

Come comportarsi in caso di smarrimento della tessera elettorale? È semplicissimo: l’elettore può recarsi presso l’ufficio elettorale del proprio Comune o presso qualsiasi sede anagrafica, senza obbligo di appuntamento. Per ritirare il documento di altre persone, invece, è obbligatorio munirsi di una copia dei documenti di identità delle persone interessate (passaporto, carta di identità o patente) e del proprio documento d’identità in original

