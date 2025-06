Cosa fare per votare al Referendum 2025 e ballottaggi Elezioni Comunali? L’8 e 9 giugno gli elettori saranno chiamati al voto per decidere sull’abrogazione delle leggi proposte nelle 5 schede referendarie e per la scelta del candidato sindaco nei comuni dove non è stata oltrepassata la soglia della maggioranza al primo spoglio. Per recarsi ai seggi, i cittadini dovranno essere muniti di tessera elettorale, ma anche di un valido documento di riconoscimento, da presentare all’ingresso per l’attestazione dei dati anagrafici, la sezione di pertinenza e l’eventuale circoscrizione.

Diretta Referendum, Ballottaggi Comunali 2025 e primo turno Sardegna/ Dove, quando e come si vota: le sfide

La tessera in particolare, è fondamentale per esercitare il diritto di voto, e va richiesta allo sportello del comune di residenza,che in molti casi quando ci sono appuntamenti elettorali in vista, resta aperto anche in giorni festivi e in orari straordinari per poter permettere a tutti di recarsi a ritirare la propria copia. Un servizio utile quindi in caso di smarrimento, ma anche qualora gli spazi per i timbri siano terminati. Come documento di identità invece, si può utilizzare qualsiasi tessera di riconoscimento che sia stata rilasciata da una pubblica amministrazione, a patto che ci siano scritte le generalità abbinate ad una foto, ma come spiegato dal ministero, il riconoscimento può avvenire anche in modalità alternative.

Referendum 2025, per cosa si vota e quando/ I 5 quesiti abrogativi: dal Jobs Act alla cittadinanza italiana

Referendum e ballottaggi 2025, come votare se i documenti sono scaduti? Le alternative per il riconoscimento al seggio

Come votare al Referendum e Ballotaggio Elezioni Comunali se il documento è scaduto? Per rispondere a questa domanda, che spesso è motivo di dubbi tra gli elettori che vogliono esercitare il proprio diritto ma si accorgono di non avere a disposizione una carta di identità, patente o passaporto perchè non più in corso di validità, è importante sapere che, come da linee guida ministeriali, sono previste varie alternative per il riconoscimento. Oltre alla presentazione della Tessera elettorale infatti, i cittadini possono scegliere di portare al seggio, anche i documenti già scaduti, purchè questi siano stati rilasciati a norma di legge.

Card. Parolin gela la sinistra: “non voterò i Referendum”/ Savino (n.2 CEI) invita al voto: sull’astensione…

Ma saranno anche considerati validi altri tipi di tesserini, che riportino le generalità della persona e una foto. Quindi vanno bene ad esempio anche le tessere rilasciate dagli ordini professionali, così come quelle degli ufficiali dell’esercito, anche se in congedo. Altra possibilità invece, nel caso non si abbia a disposizione nulla di tutto ciò, è quella di farsi identificare da uno dei membri della sezione, o da un altro elettore presente in quel momento, a patto che sotto propria responsabilità dichiari di conoscere personalmente il soggetto che viene identificato.