Test di ingresso Medicina 2019/ Università, cambiano date iscrizione: il calendario

Test di ingresso Medicina 2019, importanti aggiornamenti per quanto riguarda l’apertura dell’iscrizione all’esame d’accesso all’Università più ambita: inizialmente prevista per domani, lunedì 17 giugno 2019, il Ministero dell’Istruzione ha reso noto che l’apertura è stata posticipata a mercoledì 3 luglio 2019. Come riportano i colleghi de Il Sole 24 Ore, sono stati modificati anche i termini finali: ci sarà tempo per iscriversi fino al 25 luglio 2019. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le date della prova: 3 settembre 2019, così come Architettura e Veterinaria. Nel corso degli ultimi mesi sono state diverse le polemiche legate al numero chiuso, con il Governo che ha pensato alla sua abolizione salvo poi ripensarci: un obiettivo di medio periodo, il commento di Palazzo Chigi, con i ministri Bussetti e Grillo che hanno parlato di aumentare sia gli accessi sia i contratti delle borse di studio per Medicina.

TEST DI INGRESSO MEDICINA 2019, CAMBIANO LE DATE

Il Governo ha raggiunto un compromesso con l’aumento dei posti di medicina, saliti da 10 a 12 mila, mentre ci saranno novità anche per quanto riguarda la prova d’ingresso: verrà dato meno peso alla logica e verrà introdotta la possibilità di svolgere un test simulato. Il Sole 24 Ore evidenzia che per l’anno prossimo si ragionerà sulla sua eliminazione, spostando la selezione alla fine del primo anno come avviene del resto in Francia. Come fare per iscriversi al test di ingresso Medicina 2019? Sarà necessario collegarsi a www.universitaly.it e seguire il percorso indicato dal portale. Come dicevamo, nessuna novità per quanto riguarda le date delle prove: martedì 3 settembre per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana; mercoledì 4 settembre per Medicina Veterinaria; giovedì 5 settembre per Architettura; mercoledì 11 settembre per Professioni sanitarie; giovedì 12 settembre per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA