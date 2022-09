Test di Medicina 2022, domani 6 settembre/ Metodo d’esame: 100 minuti, 60 quesiti e…

Il test di Medicina 2022 e il metodo d’esame per accedere alle facoltà di Medicina e Odontoiatria sono sicuramente le parole più digitate sui motori di ricerca in queste ultime ore che ci separano dalle 13 di martedì 6 settembre, quando prenderanno ufficialmente il via le prove. Cosa sappiamo, fino ad oggi? Intanto, la durata dell’esame sarà pari a 100 minuti, entro i quali i candidati dovranno fornire la loro risposta a 60 quesiti su materie diverse, dal ragionamento logico sino alla chimica e alla fisica. I punteggi anonimi saranno disponibili dal 14 settembre e la graduatoria nazionale dal 29 settembre, con 14.740 posti disponibili in tutto il Paese.

Entrando nel merito del metodo d’esame del test d’ingresso a Medicina 2022, per ciò che concerne i 60 quesiti, ciascuno di essi prevede cinque opzioni di risposta, ma soltanto una di queste sarà corretta, ergo le altre quattro costituiranno trappole da cui stare alla larga. Le competenze richieste verteranno su argomenti diversi: più dettagliatamente, le domande collegate alle competenze di lettura e alle conoscenze acquisite negli studi saranno quattro, mentre quelli di ragionamento logico e problemi saranno cinque. Inoltre, i quesiti di biologia saranno 23, quelli di chimica 15 e quelli di fisica e matematica 13.

TEST MEDICINA 2022, METODO D’ESAME E PUNTEGGI

Il punteggio massimo che si può ottenere nel test di Medicina 2022 è di 90 punti e a ogni risposta esatta vengono assegnati 1,5 punti. Le domande lasciate in bianco frutteranno (si fa per dire) 0 punti, mentre le risposte errate sottrarranno 0,4 punti a quelli acquisiti con le risposte corrette. L’esame sarà effettuato nell’ateneo più vicino alla residenza o al domicilio del candidato, mentre la sede alla quale lo studente, in caso di ammissione, sarà destinato, sarà una di quelle indicate dal diretto interessato quando si è iscritto.

Infine, come accennavamo in precedenza, il prossimo 14 settembre saranno resi noti i punteggi anonimi nell’area riservata sul portale telematico “Universitaly”. La graduatoria unica nazionale nominativa sarà quindi postata sul sito AccessoProgrammato ministeriale il prossimo 29 settembre.











