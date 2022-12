Test di medicina 2023, nuove date: 2 sessioni/ Aperto a maturandi e studenti 4° anno

Sono state rese pubbliche le date del nuovo test di medicina: dal 13 al 22 aprile 2023 e dal 15 al 25 luglio sempre dell’anno prossimo. Come riferisce il Corriere della Sera, due le sessioni in cui si potranno effettuare le nuove prove d’accesso ad una delle facoltà storicamente più ambite, prove attese con ansia da migliaia di aspiranti camici bianchi in tutta Italia. La prima tornata sarà quindi in programma ad aprile poi a luglio ci sarà un secondo giro per color che non sono andati bene nei test precedenti e vogliono riprovarci.

Graduatoria Medicina 2022: risultati test online e punteggi/ Quale minimo per entrare

Il test di Medicina 2023, come fatto sapere da tempo dall’ex ministra Maria Cristina Messa, cambia totalmente con l’addio al concorsone unico di settembre e domande “equipollenti” a cui potranno partecipare anche i maturandi e gli studenti di quarta superiore. Il test, sottolinea il Corriere della Sera, sarà inoltre più agile, con 50 domande invece che 60, e 90 minuti di tempo anziché 100, sul modello dei test di ammissione di tipo Tolc (acronimo per Test OnLine Cisia), già utilizzato da moltissime università sempre per l’accesso ai corsi di laurea. Obiettivo è fare in modo che chi viene bocciato abbia la possibilità di ripetere il test, evitando così di iscriversi ad una facoltà di “ripiego” che non porti da nessuna parte lo studente.

UNIVERSITALY, RISULTATI TEST MEDICINA 2022/ Punteggi anonimi online: metà bocciati e…

TEST MEDICINA 2023, LE DATE: DOVE ISCRIVERSI E COME SCEGLIERE LA SEDE

Altra novità sarà la sede del test di medicina 2023, che sarà scelta dal candidato a seconda di quella più vicina a casa, anche se diversa da quella della futura eventuale immatricolazione. Inoltre, ricorda ancora il Corriere della Sera, i candidati potranno scegliere le sedi per cui intendono concorrere, inserendo la domanda con le proprie opzioni dal 31 luglio al 24 agosto 2023 alle ore 15.00 attraverso il portale CINECA. La pubblicazione della graduatoria nazionale avverrà poi il 5 settembre del 2023, in anticipo rispetto a quanto accaduto fino ad ora, di modo da permettere il corretto avvio del nuovo anno accademico per il 2023-2024.

TEST DI INGRESSO A MEDICINA/ Ecco una riforma per evitarli (e senza perdere un anno)

Per poter partecipare ai test i candidati dovranno iscriversi attraverso il sito del CISIA, e tramite lo stesso sarà anche possibile iscriversi alle esercitazioni e ai corsi gratuiti di preparazione. I 50 quesiti saranno divisi in 4 sezioni, comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento. Il test si svolgerà al computer e non sarà possibile introdurre in aula smartphone, tablet, libri o appunti manoscritti, penne, matite, fogli in bianco e qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura, pena l’annullamento della prova.











© RIPRODUZIONE RISERVATA