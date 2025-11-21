Test di medicina, sono a rischio annullamento prova gli studenti che nelle scorse ore hanno pubblicato foto e video della prova durante la sessione

Si è tenuto ieri il test di medicina, o meglio, il primo appello d’esame che è giunto dopo il “semestre filtro”, la nuova sperimentazione per la facoltà di Medicina introdotta dalla ministra dell’Università Bernini e che di fatto ha eliminato lo sbarramento d’ingresso classico dell’estate, traslandolo di qualche mese dopo un periodo di prova.

TIROCINI/ Un altro contratto da "rivedere" per premiare la qualità del lavoro

Sembrava fosse andato tutto bene, così come da commento entusiasta di Laura Ramaciotti, numero uno dei rettori d’Italia, ma ecco comparire delle presunte irregolarità. Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare dal Corriere della Sera, sui social sono state pubblicate delle foto e dei video dello stesso test di medicina, ma il problema è che qualche “genio” le ha pubblicate prima che l’esame fosse concluso, quindi nel mentre della prova, un comportamento ritenuto irregolare ai fini della buona riuscita della prova.

Sciopero scuola oggi 4 novembre 2025: mobilitazione in Italia/ Chi partecipa e motivazioni, lezioni a rischio

Non va infatti dimenticato che nel corso dell’esame non sono ammessi dispositivi informatici, e scattare un video o una foto presuppone che qualche matricola abbia estratto il suo telefono e abbia appunto realizzato il materiale multimediale per poi postarlo online. Stando a quanto riferisce il quotidiano di via Solferino, appena si è diffusa la notizia, sui vari gruppi social, come Facebook, ma anche Telegram e WhatsApp, hanno iniziato a circolare tesi e voci di ogni tipo, fra telefoni che hanno squillato durante la sessione di esame, ma anche smartwatch, radioline e ogni tipo di dispositivo possibile e immaginabile.

MILANO/ “Stare bene non è un sentimento, ma qualcuno che ci accoglie come siamo”

TEST DI MEDICINA, FOTO E VIDEO ONLINE: UNA FALLA NEL SISTEMA

Non è ben chiaro cosa vi sia di vero o meno, fatto sta che le foto e i video sono stati effettivamente pubblicati, di conseguenza c’è stata una falla nei controlli, tenendo conto che, come detto sopra, era severamente vietato introdurre smartphone in aula e similari. C’è il forte sospetto che qualcuno abbia fatto la foto alle domande presenti nel test di medicina per cercare le risposte in rete, ma evidentemente, preso dall’euforia, ha deciso di pubblicare il tutto online prima della scadenza del termine.

Sulla vicenda è quindi intervenuto il ministero dell’Università che, attraverso una nota diramata nella serata di ieri, ha fatto sapere che le immagini pubblicate in rete saranno trasmesse agli atenei interessati, a cominciare dai più grandi, leggasi La Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Milano e la Federico II di Napoli, di modo che possano essere individuati i responsabili. Dopo di che si cercherà di capire se gli autori degli scatti e dei video abbiano in qualche modo barato, compromettendo quindi lo svolgimento del proprio test di medicina o meno. Qualora venisse accertato “l’illecito”, a quel punto la matricola vedrà il proprio elaborato annullato.



TEST DI MEDICINA, COSA HA FATTO SAPERE IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ

Il ministero ha comunque chiarito che il test di medicina non verrà annullato in toto, ma a rischiare saranno solo gli studenti interessati, visto che, quando si era diffusa la notizia, le matricole che avevano sostenuto l’esame erano andate giustamente nel panico, temendo di dover ripetere il test una seconda volta. In ogni caso risalire ai colpevoli sarà tutt’altro che complicato, visto che nelle foto e nei video si vedono benissimo i codici identificativi degli stessi. Ramaciotti ha promesso “totale integrità” nei confronti dei responsabili, dicendosi certa che tutti gli atenei coinvolti adotteranno la “massima fermezza” nell’individuare gli studenti in questione e precisando che alcuni compiti sono già stati annullati dopo una identificazione tempestiva.

Il Corriere della Sera solleva però un dubbio, visto che, attraverso le foto e i video pubblicati online, si dimostrerebbe chiaramente come si potesse copiare durante il test di medicina, ipotizzando quindi che coloro che hanno copiato siano stati molti di più rispetto ai “furbi” che hanno deciso di pubblicare il materiale online, tradendosi. Possibile quindi una nuova causa legale collettiva all’orizzonte? Secondo il quotidiano nazionale sembrerebbe essere di sì, e ciò non rappresenterebbe un inedito per il test di medicina, anzi.