Test Medicina 2020 bando Miur online/ Come e quando iscriversi: cosa cambia per Covid

Test Medicina 2020: il Miur ha pubblicato il bando per la prova di quest’anno. Tante le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni in merito alle modalità di svolgimento della prova di ingresso, ma ora d’ufficiale: a prescindere dalla prima preferenza, il test di ammissione a numero programmato nazionale si svolgerà nell’ateneo più vicino al candidato. Tenendo quindi conto della normativa per il contenimento dell’epidemia di Covid-19, ogni candidato dovrà sostenere la prova presso le sedi degli atenei disponibili nella provincia di residenza o, se non disponibili, in quella limitrofa rispetto a quella di residenza, così da limitare gli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale e regionale. Gli studenti che intendono procedere con l’iscrizione potranno farlo dal 1° luglio fino alle ore 15 del giorno 23 dello stesso mese, attraverso la piattaforma Universitaly. Bisognerà seguire le indicazioni presenti nel decreto Miur e nel bando di ciascuna università, che però verrà pubblicato nelle prossime settimane.

TEST MEDICINA 2020, MIUR: PROCEDURA E PROVA INGRESSO

I candidati al Test Medicina 2020 potranno all’atto dell’iscrizione eseguire un test psicoattitudinale, che però è facoltativo, oltre che una vera e propria simulazione online basata sulle domande degli anni precedenti. In un secondo momenti i candidati dovranno poi perfezionare l’iscrizione secondo le procedure indicate dall’università in cui il candidato sostiene la prova. Ma queste procedure devono concludersi entro il 29 luglio 2020. La data da segnare per il test d’ingresso è il 3 settembre 2020: l’inizio è fissato alle ore 12 e per lo svolgimento della prova d’ingresso sono previsti 100 minuti. Sono invece 60 i quesiti, suddivisi così: 12 di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica. I punteggi verranno pubblicati entro il 17 settembre 2020, ma il 25 settembre sarà possibile visionare la propria prova sul portale Universitaly, mentre il 29 settembre verrà pubblicata nell’area riservata agli studenti registrati su Universitaly la graduatoria nazionale nominativa.



