Test Medicina 2021, ingresso oggi/ 63mila candidati: green pass e risultati prova

Dopo la prova di Veterinaria 2021 dello scorso mercoledì, oggi, venerdì 3 settembre è il turno del test di ingresso per la facoltà di Medicina. Si tratta di una delle prove più difficili e quest’anno ad entrare sarà solo uno studente su cinque. Sono infatti oltre 63 mila i candidati che si sono iscritti al test Medicina 2021 ma i posti disponibili sono molti meno, precisamente 14.020. Le difficoltà potrebbero interessare non solo le domande ma anche lo svolgimento stesso del test.

Anche quest’anno sono previste diverse novità legate all’emergenza Covid. La prima riguarda in particolare l’accesso alle sedi d’esame dal momento che sarà obbligatorio il green pass. Prima dell’ingresso in aula di ciascun candidato, quindi, sarà eseguito il controllo della certificazione verde tramite app. Ogni studente inoltre dovrà portare con sè anche una autocertificazione Covid che è possibile scaricare dal sito di Universitaly da cui ci si è iscritti al test. Il documento opportunamente compilato dovrà essere consegnato nella giornata odierna, pena l’esclusione dalla prova. Non solo: per prendere regolarmente parte al test sarà necessario anche indossare obbligatoriamente una mascherina FFP2, anche in questo caso pena l’esclusione dalla prova.

Test Medicina 2021 al via oggi: come si svolge la prova

Secondo quanto reso noto dal Mur, i posti messi a bando per il test di Medicina 2021 sono il 7% in più rispetto allo scorso anno ed il 21% in più rispetto al 2019. Tra i posti a disposizione, inoltre, 1.077 sono riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. Ma come si svolge il test di Medicina 2021? A rendere note le regole è il bando Mur ufficiale.

Ogni candidato alla prova riceverà un plico contenente una scheda per i dati anagrafici da compilare, i quesiti relativi alla prova di ammissione, un modulo risposte ed un foglio sul quale sono scritti il codice identificativo del plico e l’idicazione dell’Ateneo e del corso di laurea. Per la compilazione del modulo risposte lo studente dovrà usare una penna nera data in dotazione dall’ateneo. Il candidato dovrà dare la risposta prescelta apponendo una “x” e potrà correggere solo una volta la risposta eventualmente già data. In occasione della fatidica data, gli aspiranti medici hanno potuto fino ad oggi esercitarsi grazie alle simulazioni del test d’ingresso alla facoltà di Medicina presenti online su siti come Edises e Promedtest che permettono di farsi un’idea sul livello di preparazione e capire le eventuali lacune prima del test vero e proprio.

