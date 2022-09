Test Medicina 2022 oggi: come funziona/ Risultati Universitaly, quiz e graduatorie

Inizia alle ore 13 di oggi, martedì 6 settembre, il Test Medicina 2022. Per gli aspiranti medici italiani è arrivato il grande giorno, quello delle prove per essere ammessi alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Hanno 100 minuti di tempo per completare il test, che consiste nel rispondere a 60 quesiti, ognuno con 5 opzioni di risposta, di cui solo una è corretta. Le materie su cui verterà questa prova d’esame sono cultura generale, lettura, logica, biologia, chimica, fisica e matematica. Diminuiscono quelle di cultura generale e di logica, più spazio ai quesiti di biologia, chimica, fisica e matematica. Infatti, ci saranno 4 domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 di ragionamento logico e problemi, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica.

Test di Medicina 2022, domani 6 settembre/ Metodo d'esame: 100 minuti, 60 quesiti e…

Rispetto all’anno scorso, il Test Medicina 2022 mette a disposizione più posti: sono infatti 14.740, quindi sono 720 in più. Ma gli iscritti alla prova sono tantissimi: secondo le stime del Ministero dell’Università e della Ricerca, superano di poco la soglia dei 65mila. Quindi, solo uno su quattro avrà il posto. Per quanto riguarda i risultati, già dal 14 settembre saranno disponibili i punteggi, ma in versione anonima, sul sito Universitaly. Invece, le prove singole saranno visionabili dal 23 settembre. Per quanto riguarda la graduatoria unica nazionale nominativa, bisogna aspettare il 29 settembre.

Test di Medicina 2022, novità/ Meno spazio a domande di cultura generale: solo a 4

TEST MEDICINA 2022: GRADUATORIE E SCORRIMENTO

La graduatoria post Test Medicina 2022, comunque, si compone di posti assegnati, prenotati e in attesa. I primi sono quelli che riguardano coloro che riescono ad ottenere al primo colpo un posto nell’ateneo che hanno indicato come prima scelta quando si sono iscritti alla prova. I posti prenotati riguardano invece i candidati che sono entrati in una delle facoltà che hanno indicato tra le loro preferenze. Si definiscono in attesa invece i posti di quei studenti che non hanno ottenuto nessun posto disponibile nelle università indicate, ma hanno comunque raggiunto un punteggio che consentirebbe loro di essere ammessi con lo scorrimento della graduatoria. A tal proposito, precisiamo che se si risulta accettati o prenotati dopo il Test Medicina 2022, si hanno quattro giorni di tempo per procedere con l’immatricolazione, altrimenti si perde il posto in graduatoria, e scatta appunto lo scorrimento. Il primo scorrimento è previsto il prossimo 7 ottobre.

Test ingresso Università 2016/ Ecco le date ufficiali del Miur, si parte il 6 settembre con Medicina (ultime notizie, oggi 28 gennaio)

TEST MEDICINA 2022: LE REGOLE DA RISPETTARE

Le regole da rispettare al Test Medicina 2022 prevedono di consegnare ai commissari tutto ciò che è vietato, come telefono, calcolatrice e smartwatch. Inoltre, non bisogna mai usare il modulo delle risposte per annotare appunti, calcoli o fare disegni. Non bisogna uscire mai fuori dai bordi della casella che si vuole barrare, visto che il modulo delle risposte viene corretto da un lettore ottico. Se si vuole correggere un errore, va annerita la casella sbagliata e messa la x dentro quella giusta, ma solo una volta. Se si vuole correggere ancora, si può annullare barrando il cerchietto a lato della domanda. Se non trovate tutti i moduli nel plico, segnalatelo alla commissione, tenendo presente che deve contenere una scheda per i dati anagrafici che va compilata, priva di ogni codice identificativo i quesiti del Test Medicina 2022 col codice identificativo del plico, due fogli per la brutta copia, un modulo per le risposte con lo stesso codice identificativo del plico, un foglio su cui sono riportati codice identificativo del plico, indicazione dell’ateneo e del corso di laurea a cui si riferisce la prova. Se si rileva una irregolarità riguardo il plico, il presidente della commissione provvede alla sostituzione e mette a verbale la circostanza con le motivazioni. Va poi verificata la corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette. Infine, è il candidato a sottoscrivere sulla scheda anagrafica la dichiarazione di veridicità dei dati e la corrispondenza dei codici delle etichette applicate sulla scheda anagrafica e al modulo. Altra regola di non poco conto: il Test Medicina 2022 va compilato solo con penna nera, consegnata dalla commissione d’esame. Una volta terminata la prova, i fogli con le domande vanno rimessi nel plico e depositati in una scatola, le risposte vanno invece nella scatola sigillata con la scritta “risposte”, mentre la scheda anagrafica nella scatola con la scritta “anagrafica”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA