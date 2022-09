Test medicina 2022, Universitaly: risultati online oggi/ Pubblicati in forma anonima

Sono attesi nella mattinata di oggi, mercoledì 14 settembre 2022, i risultati dei test di medicina 2022, l’esame che i diplomati hanno sostenuto lo scorso 6 settembre, per accedere alla facoltà relativa. Come riferito dal sito Studenti.it, è difficile stabilire con precisione l’orario in cui i risultati del test di medicina 2022 saranno messi online, ma è probabile che proprio in questi minuti possa succedere qualcosa. L’anno scorso, infatti, gli esiti vennero pubblicati alle ore 9:00, mentre due anni fa attorno alle 11:00, di conseguenza sembreremmo esserci.

I risultati del test di medicina 2022 saranno pubblicati solamente in forma anonima: gli studenti troveranno infatti il codice etichetta che è stato loro assegnato, con a fianco il punteggio. Ecco perchè sarà fondamentale per chi vorrà consultare gli esiti, ricordarsi il codice alfanumerico che era stato apposto sulle etichette applicate sul foglio risposte e sulla scheda anagrafica il giorno dell’esame: senza di quello sarà impossibile svolgere tale operazione. I risultati dei test di medicina 2022 saranno pubblicati sul sito di Universitaly, accedendo alla propria area riservata e seguendo il percorso dedicato. Nel caso in cui non si dovesse ricordare il proprio codice bisognerà attendere il prossimo 23 settembre, quando il ministero dell’istruzione caricherà nell’area riservata il modulo risposte e la scheda anagrafica di ciascun studente, come ricorda ancora Studenti.it.

TEST MEDICINA 2022, RISULTATI OGGI ONLINE: LA GRADUATORIA COMPLETA IL 29 SETTEMBRE

Una volta che i risultati del test di medicina 2022 saranno messi online con la conseguente graduatoria, sarà possibile avere una prima “spolverata” su quale sarà il punteggio minimo per poter accedere alla facoltà, dato che però non terrà conto delle varie preferenze inserite dallo studente in fase di scelta dell’università.

Di conseguenza, per poter visionare la classifica ufficiale con i posti assegnati, bisognerà attendere il prossimo 29 settembre, quando il Miur renderà pubblicata la graduatoria nominativa nazionale. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire la fatidica classifica attesa con ansa da milioni di studenti.

