Test Medicina 2023, pubblicazione graduatoria oggi 5 settembre/ A che ora esce e dove consultarla

Quella di oggi, 5 settembre 2023, è una giornata importante per moltissimi studenti d’Italia visto che è prevista la pubblicazione della graduatoria del test di medicina 2023. Così come ricorda Studenti.it, nelle prossime ore i candidati potranno conoscere la propria posizione, e per farlo dovranno semplicemente collegarsi al sito web preposto (non quello di CISIA), quindi andare nella propria area riservata e fare click su “Accesso Programmato”. La domanda sorge spontanea: a che ora uscirà la graduatoria di oggi del TOLC MED 2023? Al momento non c’è un’indicazione certa, precisa e ufficiale.

C’è chi dice che già dalla mattinata sarà disponibile, chi invece dal pomeriggio, di conseguenza bisognerà tenere monitorato il sito in attesa di notizie. Il decreto del MIUR, il ministero della pubblica istruzione, ha indicato solo il giorno di pubblicazione, appunto oggi, 5 settembre 2023, e non l’orario, di conseguenza chi può dovrà munirsi di pazienza e dare un refresh al sito per scoprire l’evolversi della vicenda. Ma come è andata negli anni scorsi? Se si prendono in considerazione i precedenti più recenti, la pubblicazione della graduatoria del test di medicina è avvenuta in tarda mattinata, indicativamente verso le ore 11:00, ma come eccezione c’è quanto accaduto un anno fa, 2022, quando la pubblicazione fu resa disponibile già dalle ore 7:00.

TEST MEDICINA 2023, PUBBLICAZIONE GRADUATORIA: LO STATO DI ASSEGNATO O PRENOTATO

Per scoprire la propria posizione gli studenti interessanti dovranno consultare il sito internet accessoprogrammato.miur.it, dove verrà dato ad ogni potenziale matricola lo stato di assegnato o prenotato, in base al punteggio ottenuto nel test di ingresso. Ricordiamo che per entrare in graduatoria bisognerà aver ottenuto almeno 10 punti.

La graduatoria tiene inoltre conto delle sedi indicate dallo studente al momento dell’inserimento della domanda: chi avrà conseguito il punteggio più alto avrà ovviamente precedenza sugli altri studenti. Ricordiamo che lo stato “assegnato” significa che lo studente ha passato il test, mentre con “prenotato” non si ha la certezza di aver accesso al corso di medicina prescelto e bisognerà capire eventualmente cosa faranno gli studenti che hanno ottenuto un punteggio migliore.

