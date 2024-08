COME SONO ANDATI I PUNTEGGI NOMINATIVI DEL TEST DI MEDICINA 2024: TUTTO SU VOTI E RISULTATI “MINIMI”

Un tempo si diceva “90, la paura”: a guardare invece i risultati dei punteggi nominativi sul Test Medicina 2024 l’ultimo numero della Smorfia napoletana è compagno fraterno di moltissimi aspiranti camici bianchi. Sul portale Universitaly da ieri mattina sono disponibili tutti i punteggi nominativi di chi ha svolto il Test di ingresso alla Facoltà di Medicina il 30 luglio 2024, chiudendo di fatto la prima fase dell’irto percorso di avvicinamento alle lauree sanitarie.

SCUOLA/ Formazione e reclutamento docenti, una questione "essenziale" che riguarda tutti

Se fino agli scorsi anni i 90 – ovvero il punteggio massimo nel Test Medicina – erano più rari di una riforma della digitalizzazione in Italia, i dati di quest’anno fanno intuire come il livello e le soglie minime per gli esami di quest’anno sono state molto “facilitate”. Del resto in vista della sparizione dei test d’ingresso a Medicina si è scelta la modalità di semplificare le domande provando a fare entrare più matricole possibili, in attesa di capire come gestire i numeri chiusi ancora fissati dagli atenei. Sono stati ben 889 i punteggi pieni nei test di luglio, a cui vanno aggiunti i 579 di maggio: ciò significa che se è vero che in graduatoria il voto minimo per potervi entrare è 20 su 90, va da sé che la bagarre tra i voti alti alzerà di molto l’aspettativa minima sul punteggio.

CONTRATTI DI RICERCA/ Cosa cambia con la riforma della Bernini

Da settimane gli esperti fanno capre che sarà tra i 70 e i 75 i punteggi minimi utili per poter entrare finalmente al primo anno di Medicina: dopo l’avvertimento della Ministra MUR Annamaria Bernini ai commissari di vigilare su eventuali anomalie (visto i 15mila voti sopra il 75 nel test del 28 maggio) i dati si sono ulteriormente alzati, con il voto medio che da 47.9 è passato addirittura a 61,3 (con risultati ancora più alti al Sud). In attesa di capire se ci saranno provvedimenti e ulteriore verifiche disposte dal Ministero, ecco qui sotto la tabella riassuntiva su date e scadenze che migliaia di aspiranti medici attendono per le prossime decisive due settimane.

Bernini vs Ultimo "Non condivido la sua descrizione nichilista dei giovani"/ "Non sono perduti e senza Dio"

PASSATI I PUNTEGGI NOMINATIVI L’ATTESA È TUTTA PER LA GRADUATORIA TEST MEDICINA 2024: ECCO TUTTE LE DATE

Detto che appunto il punteggio minimo richiesto si alzerà ulteriormente, più vicino al 75 che non a 70, una prima data decisiva da cerchiare in calendario è quella di lunedì prossimo 2 settembre 2024: entro quel giorno alle ore 15 infatti le aspiranti matricole che hanno sostenuto il Test Medicina 2024 dovranno presentare le domande di ingresso negli atenei presenti sul portale del Ministero, con l’accortezza di inserire il proprio miglior risultato tra le due (eventuali) prove svolte in modo da avere più chances di entrare in facoltà.

Quando poi tutte le domande saranno state caricate – piccola nota bene ma decisiva, se si “buca” la data del 2 settembre per un anno intero non è possibile presentare domanda di accesso, ergo mettetevi mille promemoria! – la seconda data fondamentale del delicato percorso di avvicinamento alla Facoltà di Medicina è quella di martedì 10 settembre 2024. Attorno a mezzogiorno, sempre sul sito Universitaly e sul portale MUR, sarà pubblicata la graduatoria nazionale definitiva con tutti gli ammessi (e gli “scartati” con possibilità di ripescaggio in base agli scorrimenti degli eventuali rinunciatari), i risultati e i punteggi definitivi.