Test Medicina 2024, online banca dati con le 3500 possibili domande/ Dove trovarle: risultati con voto da IA

È ONLINE LA BANCA DATI CON TUTTE LE DOMANDE POSSIBILI DEL TEST MEDICINA 2024: IL LINK DOVE TROVARE I QUESITI

Da qualche ora è disponibile online la banca dati ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca per i Test di Medicina 2024, un database che raccoglie 3500 domande dalle quale verranno astrate le 60 presenti nelle prossime prove di ingresso all’Università di Medicina-Odontoiatria e Veterinaria. In attesa del via libera alla riforma che prevede l’abolizione del numero chiuso (e, di conseguenza, la “via della pensione” per i test di medicina), ecco che gli studenti aspiranti medici e veterinari possono iniziare ad esercitarsi in vista delle prove d’esame del prossimo 28 maggio.

Come garantito dal Ministro dell’Università Anna Maria Bernini, i Test di Medicina 2024 hanno la garanzia quest’anno dell’estrazione di 60 domande dall’interno delle 3500 messe a disposizione dal 5 maggio sulla banca dati online, «abbiamo voluto rendere pubblica proprio per superare alcune criticità che si erano manifestate con i vecchi quiz». Come prosegue ancora la titolare del MUR, la tappa attuale è quella intermedia proprio vista la riforma alle porte atta a porre lo studente «e le sue aspirazioni al centro della nostra azione». Il database reso disponibile dal Ministro è consultabile attraverso il link de portale “Accesso Programmato” e sul sito https://domande-ap.mur.gov.it/: l’insieme dei quesiti è stato realizzato dal Consorzio CINECA e pone non solo le 3500 domande, ma anche le relative risposte per le prove d’accesso programmato a Medicina-Odontoiatria – il 28 maggio – e Veterinaria, il 29 maggio 2024.

COME SARÀ L’ITER DEL TEST MEDICINA 2024: DATE, RISULTATI E VOTO ESERCITAZIONI CON IA

Sempre come spiegato dal Ministero dell’Università, la banca dati con le domande del prossimo Test Medicina 2024 permette la compilazione delle simulazioni in forma completamente anonima, con i risultati di ogni singola prova che verranno valutati da un sistema applicativo di intelligenza artificiale (IA). Va inserito poi un codice identificativo a propria scelta che permette di poter ripetere il test quante volte si vuole, anche con versioni «mirate in base alle prove sostenute in precedenza, affrontando così argomenti sui quali si è risultati più bisognosi di approfondimento».

Come spiega ancora il comunicato della banca dati del Ministero, i quiz da cui verranno tratte le 60 domande dei Test di Medicina 2024 vertono su 5 materie richieste principali: si tratta di ragionamento logico e problemi, competenze come lettura e conoscenze acquisite negli studi delle superiori, biologia, chimica, fisica e matematica. È sempre possibile filtrare le domande per argomento oppure utilizzando la parola chiave desiderata per affinare al meglio le proprie conoscenze in vista del test d’ingresso di fine maggio. Lo ripetiamo, il codice identificativo che ogni aspirante studente di medicina utilizzerà non servirà affatto a riconoscerlo ma solamente per poter conservare uno storico sulla banca dati atto ad ottenere simulazioni sempre più utili sulla base delle aree di miglioramento.

Ricordiamo che l’iter completo del Test di Medicina 2024 prevede due sessioni di esame diverse, una prima il 28-29 maggio e una seconda per martedì 30 luglio e mercoledì 31 luglio 2024: 60 quesiti con 5 opzioni di risposta (e una sola corretta) in un tempo complessivo a disposizione di 100 minuti per prova. Il punteggio minimo per superare il test è 20 punti, il massimo 90: i criteri scelti dal Ministero anche quest’anno prevedono 1,5 punti ad ogni risposta esatta; 0,4 punti sottratti per ogni risposta sbagliata mentre 0 punti per ogni risposta non scritta/omessa. Per la prima sessione di test d’ingresso, i risultati anonimi sulla piattaforma Universitaly saranno disponibili il 6 giugno, mentre i risultati definitivi nominali sono previsti online sempre sulla stessa piattaforma il 19 giugno 2024. Per la seconda sessione le date dei risultati anonimi e nominali sono invece rispettivamente l’8 e 28 agosto 2024, con la scelta delle sedi prevista poi dal 29 luglio fino alle ore 15 del 2 settembre prossimo.











