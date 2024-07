Scatterà alle ore 13:00 di oggi in tutto il Paese, la seconda prova del test di medicina 2024, l’esame che permetterà alle matricole di accedere o meno alle facoltà di medicina e chirurgia prescelte. Oggi, 30 luglio 2024, spazio quindi al secondo step per tutti coloro che ambiscono a diventare medico, test che giunge a circa due mesi dalla prima sessione del test di medicina 2024 (che era stato programmato per il 28 maggio). Sono 61mila i ragazzi che oggi si siederanno ai banchi per sostenere l’esame e la grande novità di quest’anno è che la prova non sarà più online con i Tolc, bensì cartaceo, tornando quindi alle origini.

Una novità voluta da Annamaria Bernini, ministra dell’università, e che ovviamente strizza l’occhio agli anni addietro, agli svolgimenti “old school” quando non c’erano computer, tablet e dispositivi vari, ma solo carta e penna. Quello del 2024 è stato un test di medicina senza dubbio selettivo per i giovane studenti, visto che è avvenuto a cavallo con l’esame di maturità che è cominciato alla fine di giugno, di conseguenza, secondo gli addetti ai lavori, i ragazzi sono arrivati maggiormente preparati, avendo studiato di più.

TEST MEDICINA 2024: GLI ARGOMENTI DEI 60 QUESITI

A ciò si deve forse anche il boom di 90 che sono stati registrati al Sud, anche se non sono mancate le polemiche a riguardo. Una volta arrivati presso la sede dell’università per il test di medicina 2024, i ragazzi dovranno rispondere a 60 diverse domande in 100 minuti. I quesiti saranno suddivisi in 5 categorie, a cominciare da 23 domande di biologia, poi la chimica, la matematica, il ragionamento logico, e infine, le competenze di lettura e le varie conoscenze acquisite durante gli studi.

Per ogni risposta giusta verranno assegnati 1,5 punti, mentre quelle sbagliate valgono -0,4 comprese quelle non fatte. Grazie alla banca dati gli studenti hanno avuto la possibilità di prepararsi in anticipo in vista del test di medicina 2024 e della seconda prova di oggi, allenandosi sui 3.500 quesiti presenti, gli stessi che verranno riproposti in queste ore.

PUBBLICAZIONE DEGLI RISULTATI E GRADUATORIA DEL TEST MEDICINA 2024: ECCO QUANDO ESCONO

Una volta terminato l’esame, le matricole non dovranno poi fare altro che attendere la pubblicazione dI risultati ed graduatoria della seconda prova del test di medicina 2024 che avverrà non prima del prossimo 8 agosto, con l’uscita dei punteggio in pubblicazione anonima. Il 28 agosto, invece, il compito svolto nonché la relativa scheda anagrafica, saranno consultabili dagli studenti accedendo all’apposita sezione del sito Universitaly con le proprie credenziali.

A quel punto, l’alunno, qualora avesse passato il test, avrà tempo quattro giorno, fino al successivo due settembre, per scegliere la preferenza della sede e chiedere l’inserimento in graduatoria. Infine, il 10 settembre, spazio alla pubblicazione della graduatoria nazionale, e 8 giorni dopo, il 18, il primo scorrimento di graduatoria. Per sapere il numero di posti disponibili alle facoltà di medicina e chirurgia, bisognerà aspettare le prossime settimane.