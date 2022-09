Test Medicina, da aprile nuovi quiz/ 2 sessioni dal 2023 e via libera alle superiori

Cambia il test di Medicina da aprile 2023: via libera ai nuovi quiz “Tolc” nelle due sessioni annuali previste (l’altra sarà espletata nel mese di luglio). Potranno accedere anche gli studenti delle quarte e delle quinte superiori. In tutto i test prevedono 50 domande la cui risposta deve essere data in 90 minuti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle materie da preparare e sulle capacità di dimostrare durante l’esame.

SCUOLA/ Competenze, skills, Pasolini: le sfide che attendono risposta

Per entrare in Medicina è necessario superare i nuovi test sul nuovo modello che le università italiane stanno adottando. Si tratta di test di tipo “Tolc”, il cui acronimo sta par “Test OnLine Cisia” che consente anche agli studenti iscritti negli ultimi due anni delle superiori, o a coloro che hanno già il diploma, di poterli sostenere. A partire dal prossimo anno le sessioni saranno due, una ad aprile e l’altra a luglio: le date del 2023 verranno comunicate entro novembre prossimo. Tra le novità più rilevanti, vi è quella della sede dei test: potrà essere una qualsiasi, a prescindere dalla futura iscrizione universitaria degli studenti candidati.

SCUOLA/ "Senza ricominciare dalle emozioni ci restano solo estraneità e conformismo"

Test Medicina, come candidarsi ed entrare in graduatoria?

I test per l’accesso a Medicina prevedono 50 quesiti in prove che dureranno 90 minuti. I quiz sono suddivisi in sezioni principali: comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi, fisica, biologia, chimica, matematica e ragionamento. Per poter partecipare ai quiz di Medicina è necessario che il candidato si iscriva al sito web del Cisia, nella sezione “Tolc” dove ci si può registrare, accedere, conoscere le date e la struttura delle prove. Sul portale i candidati potranno anche esercitarsi misurandosi con le prove sostenute dagli altri studenti nello stesso periodo e reperire materiale di preparazione.

Bonus 500 euro docenti, come si ottiene/ Requisiti e come spenderlo: libri, corsi e…

Terminata la prova nella data scelta, lo studente deve compilare la domanda di inserimento nella graduatoria di merito. La compilazione va fatta sul portale “Universitaly“. Per la graduatoria, il candidato ha la possibilità di scegliere il miglior punteggio conseguito tra quelli ottenuti nel 2023 relativo all’anno accademico 2023-2024; per l’anno successivo si potrà scegliere il punteggio ottenuto nelle prove del 2024 o dell’anno prima.











© RIPRODUZIONE RISERVATA