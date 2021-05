Test Motogp Jerez 2021/ Diretta e info streaming video tv: si rimane in Spagna!

DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ 2021: OTTO ORE DI PROVE IN SPAGNA!

Siamo di nuovo in pista a Jerez de la Frontera oggi, lunedì 3 maggio 2021 per la diretta della Motogp, per una giornata interamente dedicata ai test stagionali, sullo stesso tracciato che solo ieri ha visto Jack Miller trionfare nel Gran premio di Spagna 2021. Dopo dunque i pochi giorni concessi a marzo, prima dell’avvio ufficiale del motomondiale, i big della classe regina saranno di nuovo in pista per lavorare sullo sviluppo e perfezionare le moto in vista del proseguo della stagione: un’ottima occasione dunque per mettere a punto le novità per il 2021, visto che davvero non vi è stato gran tempo finora in calendario.

Come occorso già nel 2020, la Motogp ha preferito non dare gran spazio alle prove pre stagionali, potendo compensare con delle mini finestre dedicate ai test della Motogp durante la stagione in corso: a Jerez però la classe regina (che pure è attesa il 16 maggio in Francia per la quinta prova del mondiale) sarà in pista solo poche poche ore. Nello specifico è stato annunciato il via di questa sola giornata di test alle ore 10.00, mentre la bandiera a scacchi sventolerà alle ore 18.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP A JEREZ

Purtroppo non ci sono giunte indicazioni ufficiali riguardanti possibili di seguire i test della Motogp a Jerez in diretta tv e pure non dovrebbe essere disponibile la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ: I PROTAGONISTI

Impazienti di dare il via alla diretta dei test per la Motogp a Jerez de la Frontera, in programma solo nella giornata di oggi, pure ci pare doveroso ora fare qualche nome da tenere accuratamente d’occhio quest’oggi sul tracciato spagnolo. Protagoniste annunciate sulla pista saranno certo le dominatrici di questo avvio di stagione ovvero le Yamaha: Vinales e Quartararo si sono divisi i primi tre podi della stagione, dimostrando una certa solidità sia in qualifica che in gara sulle nuove M1 della casa del diapason. Attenzione poi anche alla moto di fabbrica di Franco Morbidelli, in netta crescita nelle ultime uscite (solo ieri è arrivato al terzo gradino del podio) e davvero convincente sul tracciato di Jerez lo scorso fine settimana, come pure alla M1 di Valentino Rossi, che al contraro dei colleghi sta vivendo un avvio di campionato davvero drammatico. Il Dottore in primis sfrutterà sicuramente i test della Motogp a Jerez per capire dove si deve metter mano per ribaltare questa partenza disastrosa. Occhi puntati in pista anche sulle Ducati di Miller e Bagnaia, che hanno davvero dato ottimi responsi in queste prime battute del campionato del mondo e a Jerez in particolare vista la doppietta realizzata: ma pure su Aprilia, sempre più convincente sotto le mani di Aleix Espargaro e sulla Suzuki di Rins e Mir. Aggiungiamo che potrebbe oggi dare forfait all’ultimo Marc Marquez: il pilota Honda, di ritorno dopo quasi un anno di assenza avrebbe bisogno anche più degli altri di girare oggi, ma le ultime cadute occorse proprio qui a Jerez solo lo scorso fine settimana, potrebbero spingere lo spagnolo ad optare per un po’ di doveroso riposo.

