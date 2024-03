Test psicoattitudinali per i magistrati in Consiglio dei ministri/ Csm contro la proposta di Nordio

Arriva oggi in Consiglio dei ministri, in programma alle 17.30 a Palazzo Chigi, la norma proposta da Nordio con lo scopo di introdurre i test psicoattitudinali per i magistrati. La legge, come spiega Sky Tg24, si limita a decidere l’introduzione della norma: saranno poi esperti qualificati a dover valutare e verificare l’idoneità psicoattitudinale allo svolgimento delle funzioni giudiziarie, ma con “rimandi a decreti delegati più approfonditi”. I risultati saranno dunque valutati dal ministero della Giustizia e probabilmente anche dal Csm composto per un terzo da membri laici, cioè eletti dal Parlamento.

"Omicidio colposo del prossimo congiunto sempre procedibile"/ Consulta "Infondate questioni su pena naturale"

Non manca disappunto da parte della giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati, in merito alla bozza di decreto sui test psicoattitudinali per i magistrati: “Il ministro della Giustizia ha demandato a se stesso, ad un suo decreto che non è certo fonte normativa primaria, la disciplina dei test. Stabilirà lui dunque chi meriterà di indossare la toga di magistrato e chi no! E non basta aggiungere che il decreto sarà emanato previa delibera del Csm per nascondere la contrarietà a Costituzione di questo disegno”. Per la Giunta “lo sconcerto è grande, pari soltanto alla superficialità con cui si ritiene di poter intervenire in materie così delicate, così costituzionalmente sensibili, come l’ordinamento giudiziario“.

Lorenzo Fontana: “giustizia riparativa è sfida culturale”/ “Considerare il perdono: è un atto di liberazione”

Test psicoattitudinali per i magistrati: Csm contrario

Forte preoccupazione dopo la proposta normativa di Nordio è stata espressa anche dall’associazione Magistratura Indipendente. Il gruppo, in una nota a firma della presidente Loredana Micciché e del segretario, Claudio Galoppi, scrive: ‘’La previsione normativa presenta plurime e gravi criticità. La prima è l’evidente eccesso di delega, essendo la valutazione psicoattitudinale dei magistrati del tutto estranea all’oggetto della delega. La seconda è l’indeterminatezza e la scarsa precisione della norma, priva dei necessari presupposti di scientificità. La terza è il rallentamento dei tempi di definizione delle procedure concorsuali, cosa ancor più grave e irrazionale in considerazione dell’esigenza di una rapida assunzione di nuovi magistrati al fine di ottemperare agli obiettivi del Pnrr”.

Daspo urbano, sentenza Consulta dà ragione ai questori/ "È legittimo, ma con il rischio concreto di reati"

Dal Csm (Consiglio superiore della Magistratura) hanno fatto sapere che comunque “il governo autonomo della magistratura conduce già reiterate e continue verifiche sull’equilibrio del magistrato che viene sottoposto a valutare dal momento del suo tirocinio, e successivamente, con intervallo regolari ogni quattro anno. È in quest’ambito che il controllo sull’equilibrio dei singoli si dispiega in un contesto di salvaguardia dell’indipendenza della magistratura”. Il Csm, dunque, boccia i test psicoattitudinali. Per il 16 maggio, intanto, è in programma uno sciopero contro la proposta di Nordio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA