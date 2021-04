Test rapidi gratis a tutti in Gran Bretagna/ 2 volte a settimana a partire da venerdì

In Gran Bretagna si potranno fare test anti covid gratis due volte a settimana. E’ questa l’ultima iniziativa del governo Boris Johnson, che dopo aver trascinato i suoi concittadini fuori dalla pandemia a colpi di milioni di vaccini, sta ora mettendo in pratica una strategia di contenimento, di modo da permettere che il contagio possa essere tracciato il prima possibile per spegnere eventuali focolai. A partire dal prossimo 9 aprile, venerdì, chiunque vorrà potrà fare il test gratuitamente due volte a settimana. «Da venerdì 9 aprile tamponi gratis due volte a settimana per tutti i cittadini in Inghilterra», le parole dell’esecutivo britannico che ha anche annunciato che oltre alle scuole e ai posti di lavoro, a breve verranno allestiti nuovi centri per effettuare i test rapidi anti-covid.

«Chiunque – ha proseguito il governo – potrà essere sottoposto a tampone. Anche in assenza di sintomi. Con il risultato atteso in 30 minuti». Boris Johnson ha aggiunto e concluso, in maniera giustamente ottimistica: «Mentre continuiamo a fare buoni progressi nel nostro programma di vaccinazione. E procede la roadmap per allentare cautamente le restrizioni, test rapidi regolari sono anche più importanti per assicurare che i nostri sforzi non vadano sprecati».

TEST RAPIDI GRATIS IN GRAN BRETAGNA: IERI 3.400 CASI E 10 MORTI

La Gran Bretagna è fuori dal pericolo, e se riuscirà ad avere un tracciamento preciso con i test rapidi, potrà evitare che il covid torni a circolare in futuro. La cosa certa è che al momento sono 31.5 milioni le persone che hanno già ricevuto la prima dose, mentre, come riferisce il sito di Rai News «Sono invece più di 5,1 milioni coloro che hanno ricevuto anche la seconda dose del vaccino». Circa 26 milioni di britannici dovranno quindi essere sottoposti alla puntura di richiamo, e il premier Boris Johnson, attraverso i suoi profili social, ha esortato «tutti ad assumere la seconda dose, appena viene loro resa disponibile», evitando quindi che si diffonda un senso di rilassamento generale che sarebbe nocivo ad un passo dal traguardo. Intanto ieri sono stati registrati solo 10 morti per covid oltre Manica, il dato più basso da quasi sette mesi a questa parte, mentre il numeri di infetti è stato decisamente contenuto, circa 3.400 nuovi casi scoperti.

