Test sierologico post vaccino: quando misurare anticorpi?/ No dopo prima dose

Il test sierologico dopo il vaccino anti-Covid è utile per valutare il livello della risposta immunitaria? Una domanda che in molti si stanno ponendo, vista anche l’opportunità di reperire in maniera ormai piuttosto agevole sul mercato i kit per lo svolgimento dell’esame, che valuta il livello di anticorpi sviluppati. Tuttavia, come si legge su un articolo di Margherita De Bac pubblicato ieri, sabato 29 maggio, su “Il Corriere della Sera”, eseguire il dosaggio degli anticorpi dopo la prima dose di siero ha un significato decisamente scarso, tanto dal punto di vista biologico quanto dal punto di vista clinico, visto e considerato che il valore anticorpale non rappresenta una garanzia di protezione.

Solitamente, un livello basso di anticorpi dopo la prima dose non è automaticamente indice di protezione e l’inoculazione della seconda dose va comunque fatta. In ogni caso, eseguire il sierologico al termine dell’intero ciclo vaccinale non è indispensabile, poiché la protezione non è unicamente connessa alla percentuale di anticorpi presente nel nostro organismo. Discorso analogo, se non identico, per coloro che dal virus sono guariti.

TEST SIEROLOGICO PER MISURARE ANTICORPI: QUANDO FARLO?

Abbiamo dunque appurato che il test sierologico per la misurazione degli anticorpi dopo il vaccino Covid è pressoché inutile, a prescindere dal numero di dosi ricevute. “Il Corriere della Sera” sottolinea poi come in commercio vi siano moltissimi test sierologici, classici o rapidi, con i primi che richiedono diverse ore e devono essere eseguiti in laboratorio e da personale esperto, mentre i secondi forniscono un responso nell’arco di appena un quarto d’ora, senza rilevare la quantità e la capacita protettiva degli anticorpi. Alla data del 10 maggio nell’elenco dei test disponibili nell’Ue del Joint Research Centre figuravano 469 prodotti di questo tipo. Negli USA è iniziata la corsa ai test sierologici, tanto che la FDA ha ricordato che questi “possono giocare un ruolo importante nell’identificare persone che possono aver avuto l’infezione da Sars-CoV-2. Tuttavia, non vanno impiegati per misurare l’immunità o la protezione contro il virus, soprattutto dopo il vaccino”.

