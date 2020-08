Test sieroprevalenza Covid, risultati indagine/ Diretta video Ministero Salute-Istat

Alle ore 17 oggi presso l’Auditorium del Ministero della Salute verranno presentati i risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul Sars-CoV-2 con una diretta video streaming sui canali social del Ministero: interverranno a commentare i risultati dei test sui 150mila (in 2 mila Comuni) iniziato lo scorso 25 maggio il ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, la direttrice centrale Istat, Linda Laura Sabbadini, il presidente del Css, Franco Locatelli, il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca. Dopo inizio della pandemia e i primi decreti emergenziali, a fine maggio scorso il Ministero della Salute con Istat e Croce Rossa Italiana mise a punto una indagine nazionale sui test sierologici per valutare come, quanto e in che modo gli italiani abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi principali del Covid-19.

TEST SIEROLOGICI: TRA RISULTATI E FLOP

Tra flop annunciati nelle scorse settimane – dove solo il 25% delle persone contattate avevano dato l’assenso all’indagine di sieroprevalenza – e speranze iniziali, l’indagine sulla sieroprevalenza condotta in questi mesi dovrà fornire un’importante base di ricerca anche per i futuri studi sul vaccino anti-Covid oltre che gettare un’idea di come potrà avvenire la strategia contenitiva in vista di una potenziale seconda ondata dall’autunno in poi. Gli esiti dell’indagine diffusi in forma anonima e aggregata, spiega il Ministero della Salute, «potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei. Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio, ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese serve a ognuno di noi». Nelle scorse settimane ai singoli partecipanti all’indagine sono già stati comunicati i singoli risultati del test sierologico, qualora fosse stato positivo se la persona non è stata testata in passato, andava sottoposta a tampone naso-faringeo possibilmente entro le 24 ore successive alla comunicazione del risultato del test sierologico. In attesa del risultato del tampone, il Dipartimento di Prevenzione poteva emanare un provvedimento di isolamento domiciliare, sulla base del quale il medico di medicina generale poteva rilasciare un certificato per l’assenza dal lavoro.



