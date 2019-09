Test Veterinaria 2019/ Domande, risultati e punteggi: cosa portare all’esame

Ultime ore di ripasso per i 7780 studenti che domani mattina, a partire dalle ore 11, si cimenteranno nel Test Veterinaria 2019. Detto che le 60 domande a risposta multipla a cui bisognerà rispondere in 100 minuti rappresentano ovviamente l’ostacolo maggiore, il consiglio che vi diamo è quello di fare in modo di partecipare alla prova d’ingresso. In che senso? Cercate di non dimenticare l’occorrente necessario ad essere identificati e dunque ad accedere al test. Come prima cosa verificate di avere in tasca o in borsa un documento d’identità, imprescindibile per essere ammessi. Fondamentale avere anche la ricevuta d’iscrizione al test, necessaria a dimostrare la regolare adesione all’esame, nonché la ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione al Test Veterinaria 2019. Vi serve altro? Di certo una penna (anche se dovrebbe esservi consegnata insieme ai fogli delle domande). E poi una bottiglia d’acqua e uno snack per alimentarvi: perché sarà anche un test universitario, ma è più dispendioso come una gara sportiva…(agg. di Dario D’Angelo)

TEST VETERINARIA 2019, 60 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Prende il via domani, mercoledì 4 settembre, il Test Veterinaria 2019: in palio 759 posti messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per una concorrenza agguerrita di 7780 candidati stando ai dati forniti dallo stesso Miur. Se rapportati ai numeri a cinque cifre che ogni anno fa registrare la partecipazione al Test di Medicina è chiaro che l’esame per diventare veterinari perde forse qualcosa in fatto d’attrattiva, ma è la percentuale di posti assegnati che rende avvincente la sfida. Se su 7780 candidati i posti in palio sono 759 vuol dire che a festeggiare, dopo l’esame, sarà circa uno studente su 10. Il test si compone di 60 domande a risposta multipla alle quali bisogna rispondere entro 100 minuti. Dodici quesiti saranno di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 16 di biologia, 16 di chimica e 6 di matematica e fisica.

TEST VETERINARIA 2019: 759 POSTI IN PALIO

Il Test Veterinaria 2019 scatterà in tutta Italia alle ore 11 di domani, 4 settembre, ma se è nota la data d’inizio del percorso che consentirà a 759 bravi studenti di coltivare il proprio sogno, meno conosciute sono forse le tappe che costituiscono il “dopo-prova”. Solitamente il Miur pubblica il test con domande e risposte corrette il giorno stesso dell’esame: gli studenti potranno dunque capire già da domani l’andazzo dell’esame. Per ottenere la prima graduatoria anonima bisognerà attendere invece due settimane: il 18 settembre sarà infatti pubblicata online sul sito di Universitaly. Sullo stesso portale il 27 settembre i candidati potranno visualizzare i propri punteggi, ma il giorno della verità sarà di fatto il primo ottobre, quando verrà messa online la graduatoria nazionale. Sarà dunque possibile scoprire gli studenti “assegnati” (ovvero quelli che hanno ottenuto un posto nella facoltà di prima scelta) e quelli “prenotati” (cioè quelli che potranno scegliere se immatricolarsi nell’università loro assegnata o aspettare lo scorrimento della graduatoria). C’è poi un’ultima categoria, ovvero quella degli idonei, riservata a quanti hanno totalizzato il punteggio minimo di 20 (il massimo è di 90) e hanno speranza di accedere solo grazie agli scorrimenti a partire dal 9 ottobre.

TEST VETERINARIA 2019: IMMATRICOLAZIONE PER ASSEGNATI E PRENOTATI

Dopo il Test Veterinaria 2019 e la pubblicazione della prima graduatoria, gli “assegnati” dovranno ricordarsi di immatricolarsi entro 4 giorni, pena la perdita del diritto di iscrizione. Nel caso in cui il proprio nome figuri invece nell’elenco dei prenotati, ci si potrà immatricolare sempre entro 4 giorni, ma se non lo si fa non ne va del posto. Una strategia, pertanto, può essere quella di attendere il successivo aggiornamento della graduatoria sperando nello scorrimento degli “assegnati” per ambire ad un posto nella facoltà prescelta. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nazionale del Test Veterinaria 2019, tutti i candidati, ad eccezione di immatricolati e rinunciatari, hanno l’obbligo di confermare l’interesse all’immatricolazione sull’area riservata del sito Universitaly. Pena la decadenza dalla graduatoria. Ricordiamo che il test è costituito da 60 domande: ogni risposta esatta vale un punto e mezzo, malus di 0,4 per ogni risposta errata, zero punti per quelle lasciate in bianco.



