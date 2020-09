Test Veterinaria 2020, oggi in modalità anti Covid/ 10mila candidati per 890 posti

Si comincia con il Test d’ingresso di Veterinaria 2020, un piccolo assaggio di normalità, anche se è una nuova normalità dopo l’avvento della pandemia di coronavirus. Oggi, martedì 1° settembre 2020, alle ore 12.00 è in programma la prova di accesso alla facoltà di Medicina Veterinaria in tutta Italia. Dopo aver scongiurato l’ipotesi di un test di ammissione online, la macchina organizzativa si è messa in moto e ha preparato tutto già a fine luglio, come assicurato ad esempio dal rettore dell’Università “Aldo Moro” di Bari. Fondamentali sono state le linee guida ministeriali per pianificare tutto. Diverse le novità di questa annata martoriata dal Covid-19. In primis, la prova va sostenuta nell’Ateneo più vicino a casa. Questi hanno poi predisposto percorsi separata di entrata e uscita, accessi diversificati ai servizi, come toilette. Ma soprattutto sono impiegate più aule per assicurare il distanziamento, oltre che un numero maggiore di personale di vigilanza. Gli studenti hanno poi l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.

TEST VETERINARIA 2020, 10.002 PER 890 POSTI DISPONIBILI

Proprio la prova di accesso alla facoltà di Medicina Veterinaria di oggi può essere utile per puntellare ulteriormente la macchina organizzativa. Intanto, per quanto riguarda il test in sé, è importante ricordare che il 26 giugno il Miur ha comunicato i posti disponibili per quest’anno: sono 890, mentre gli iscritti alla prova sono 10.002. Il test di Veterinaria 2020 sarà composto da 60 domande a risposta chiusa: ogni domanda presenta cinque opzioni di risposta, di cui una sola giusta. I candidati avranno 100 minuti di tempo per completare la prova. Per quanto riguarda, invece, i risultati, verranno pubblicati sul sito Universitaly con il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta. Per quanto riguarda la prova di ammissione a Veterinaria, la data di pubblicazione dei punteggi sarà il 15 settembre. Invece il 25 settembre sulla propria pagina riservata del portale sarà possibile prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica. Il 29 settembre, invece, verrà pubblicata nell’area riservata agli studenti su Universitaly la graduatoria nazionale di merito nominativa.



