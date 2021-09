Test veterinaria 2021 oggi/ Risultati 1 settembre: esame in presenza per 884 posti

Il test d’ingresso di Veterinaria 2021 si svolge quest’oggi, mercoledì 1° settembre 2021, consentendo a tutti gli aspiranti studenti della facoltà universitaria di riassaporare il clima delle prove in presenza. Infatti, proprio come avvenuto un anno fa, quando la macchina organizzativa si mise in moto in fretta e furia per garantire la possibilità di svolgere l’ammissione non in modalità telematica, anche questa volta sarà fondamentale il rispetto da parte di tutti, candidati in primis, il rispetto delle norme anti-Covid, così da scongiurare eventuali contagi.

Il test d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, così come precisato nell’apposito decreto emanato dal Miur, avrà contenuto identico in tutto lo Stivale e presso tutte le sedi di prova. L’esame avrà inizio alle 13 e, per il suo svolgimento, i candidati avranno a disposizione un lasso temporale pari a 100 minuti (di fatto, un’ora e quaranta, ndr). 60 le domande a cui dovrà essere fornita una risposta: 12 quesiti saranno di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 16 di chimica, 16 di biologia e 6 di fisica e di matematica.

TEST VETERINARIA 2021: QUANDO SI CONOSCERANNO I RISULTATI?

I posti disponibili in Italia, agguantabili attraverso il test d’ingresso a Veterinaria, sono in tutto 884, così distribuiti: 50 a Bari, 90 a Bologna, 50 a Camerino, 55 a Messina, 83 a Milano, 63 a Napoli (Federico II), 80 a Padova, 62 a Parma, 77 a Perugia, 60 a Pisa, 40 a Sassari, 62 a Teramo e 112 a Torino. Per quanto concerne invece i risultati, subito dopo la conclusione del test verrà pubblicata la prova ufficiale, contenente le risposte esatte.

Sarà possibile, pertanto, per ciascun candidato, effettuare un rapido calcolo e un confronto mnemonico con le proprie risposte per provare a ipotizzare il punteggio totalizzato. In ogni caso, per la conferma aritmetica di quest’ultimo, sarà necessario attendere due settimane: soltanto il 15 settembre, infatti, il portale telematico Universitaly riporterà il risultato di ogni singolo studente, con il codice etichetta ad esso abbinato. Dal 25 settembre, inoltre, sarà anche possibile prendere visione del proprio elaborato, così da controllare di persona i propri errori e avere ulteriore conferma di questi ultimi.

