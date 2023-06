TESTAMENTO BERLUSCONI, NOVITÀ E RUMORS/ Prima conferma cda Fininvest poi l’eredità: “100 milioni a Fascina”

I FIGLI “DIFENDONO” MEDIASET: PRIMA IL CDA POI APERTURA TESTAMENTO DI BERLUSCONI

Si riunisce domani in via Paleocapa a Milano il primo Consiglio d’amministrazione di Fininvest dopo la morta del fondatore: sarà questo l’ultimo atto formale prima dell’apertura del testamento di Silvio Berlusconi, previsto con ogni probabilità nella prima settimana di luglio (qui tutte le ultime novità e i rumors sull’eredità del Cav, ndr). Presenti tutti i 5 figli Berlusconi (Marina e Pier Silvio nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Dall’Oglio; Eleonora, Barbara e Luigi nati da Veronica Lario) pronti a confermare in toto il Cda dell’azienda creata dal padre.

Testamento Berlusconi quando si apre?/ Novità eredità: Marta Fascina, figli e notaio ‘diffidato’ in Colombia

Ne sono certe le fonti de “La Stampa” e del “Corriere della Sera” che puntano sulla concordia e la continuità tra gli eredi in attesa quantomeno del testamento: oggi si è tenuta la riunione della H14 Spa, la società costituita il 12 settembre dell’anno scorso come risultato della scissione proporzionale della Holding Italiana Quattordicesima (finanziaria che detiene poco meno del 21,42% di Fininvest), in mano a Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi. Presidente viene confermato il più piccolo dei figli ma anche il più portato al mondo di finanza, tecnologia e investimenti: si tratta dell’ultimo passo formale prima del Cda di Fininvest di domani che punterà a confermare Marina Berlusconi mentre potrebbe entrare in pianta stabile nel board lo stesso Luigi Berlusconi. Ricordiamo che Fininvest è la finanziaria che controlla ad oggi il 50% di Mfe-MediaforEurope (di fatto la nuova Mediaset), 53,3% della Mondadori, il Teatro Manzoni, il Monza Calcio e le varie società immobiliari. L’assemblea di domani si riunirà per approvare il bilancio e per rinnovare il consiglio di amministrazione, con la presenza di tutti i fratelli Berlusconi ad esclusione di Eleonora che ha preferito defilarsi dal mondo degli affari di famiglia.

Testamento Berlusconi, slitta la data d'apertura/ Quando verrà sciolto il nodo eredità

CI SARÀ ANCHE MARTA FASCINA NEL TESTAMENTO DI SILVIO BERLUSCONI: I NUOVI RUMORS

La scelta è stata quella di confermare in toto l’intero consiglio della finanziaria Fininvest prima di procedere con il complesso testamento di Silvio Berlusconi da aprire nei prossimo giorni con il notaio Arrigo Roveda. Gli 8 membri del Cda, ricordiamoli, sono la presidente Marina Berlusconi, il fratello Pier Silvio, Barbara, Luigi, l’ad Pellegrino, Ernesto Mauri, Adriano Galliani e Salvatore Sciascia.

Fonti finanziarie di “La Repubblica” confermano da giorni la possibilità che il testamento di Berlusconi possa essere aperto prima del 4 luglio, giornata in cui Mediaset presenterà i palinsesti tv del prossimo anno, occasione in cui Pier Silvio Berlusconi darà il consueto punto di osservazione sulle prospettive della società. Sul tavolo dopo il testamento vi sarà come dividere il 61,21% di Fininvest tra i 5 figli ma anche il destino di Marta Fascina, la compagna-fidanzata di Silvio Berlusconi negli ultimi anni di vita. Secondo quanto riportano da giorni le fonti vicine a Fininvest, la parlamentare di Forza Italia dovrebbe entrare nell’asse ereditario con la possibilità di ricevere circa 100 milioni di euro come assegno oltre all’usufrutto della Villa San Martino di Arcore.

Vescovo Camisasca (ex cappellano Milan): “ecco chi era Berlusconi”/ “Mi chiedeva chi veniva a messa e…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA