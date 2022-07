Testamento d’amore/ Su Canale 5 il film con Carin C.Tietze

Testamento d’amore, film di Canale 5 diretto da Thomas Kronthaler

Testamento d’amore va in onda oggi, venerdì 1° luglio, su Canale 5 a partire dalle ore 16.45. Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück è stato girato nel 2020 da Thomas Kronthaler, regista tedesco. Il cast è composto da Carin C. Tietze, Fanny Krausz e Daniel Gawlowski. Carin C. Tietze è un’attrice e doppiatrice statunitense, attiva soprattutto in televisione, ha recitato a un centinaio di produzioni dagli anni Ottanta ad oggi. Si ricordano Amici di ghiaccio, Tatort, Appuntamento a Parigi, Rosamunde Pilcher, Sperling, Das Duo, Der Winzerkönig, Barbara Wood, Il commissario Schumann, Inga Lindström – Un segno del destino, Non è mai troppo tardi, Der Bergdoktor e molti altri. Fanny Krausz è un’attrice tedesca, attiva specialmente in tv.

Ha recitato in serie e film quali Ludovico II, Il violinista del diavolo, Quickly Determinato, Scena del crimine: Soldi di Natale, L’alba sulla Birmania, Die Toten von Salzburg, Lupo travestito da agnello, La canzone del cigno, Se è amore, Nord Nord Mord – Clüver e la notte selvaggia, Strudel nuziale e felicità di prugne, Der Bergdoktor. Daniel Gawlowki è un attore tedesco, membro permanente dell’ensemble del Theater Bonn dal 2016. In televisione è apparso nella telenovela ARD Sturm der Liebe, in ZDF Team Alpin, ZDFneo Dunkelstadt, In All Friendship – The Young Doctors, Herzkino.

Testamento d’amore, la trama del film

Testamento d’amore ha per protagonista Hanna, che vive a Monaco ed eredita dalla nonna una casa di campagna, insieme al cugino Max, con cui da piccola aveva un ottimo rapporto. Nasce però un problema poiché il lascito della fattoria è legato a una condizione: Hanna e il cugino devono amministrare la casa per minimo un mese.

Diversamente, andrà tutto alla chiesa. Hanna deve abbandonare la vita di città e trasferirsi in Baviera e il momento è pessimo in quanto sta per investire nel bar di Alex, l’uomo dei suoi sogni, a Monaco. Trascorrendo diverso tempo in campagna, la ragazza comincia a riflettere sulla sua esistenza e su ciò che desidera davvero, anche dal punto di vista amoroso. Come andrà a finire?

