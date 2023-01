Testamento Gina Lollobrigida aperto/ Eredità divisa tra figlio e Andrea Piazzolla

Il testamento di Gina Lollobrigida è stato aperto: metà del patrimonio dell’attrice va al figlio Milko Skofic, l’altra al segretario Andrea Piazzolla. A renderlo noto è stato il notaio Barbara Franceschini, che ha comunicato agli eredi e ai legatari le volontà della “Bersagliera”, morta il 16 gennaio scorso all’età di 95 anni, riguardo la sua eredità. Non pubblicamente, infatti l’indiscrezione è stata riportata dal Corriere della Sera, secondo cui il testamento è stato reso noto questa mattina alle ore 13.

GINA LOLLOBRIGIDA, GENTILONI: "PIAZZOLLA SE CONDANNATO…"/ Replica: "Di tanti legali…"

Pertanto, Gina Lollobrigida ha lasciato metà al figlio e l’altra metà al “figlioccio”, nel rispetto della legge. Il legale del factotum, l’avvocato Francesca Romana Lupoi, ha dichiarato che il suo assistito, Andrea Piazzolla, «intende portare avanti le volontà di Gina Lollobrigida per quanto riguarda in particolare la promozione della sua immagine e il mantenimento delle sue opere artistiche». Nel frattempo, si accelera il processo in cui Piazzolla deve rispondere dell’accusa di circonvenzione d’incapace.

Dimitri Skofic nipote Gina Lollobrigida/ Andrea Piazzolla "Voleva parlare alla nonna"

LA BATTAGLIA LEGALE TRA MILKO SKOFIC E ANDREA PIAZZOLLA

Nell’ultima udienza di quattro giorni fa, il cardiologo dell’attrice ha raccontato che l’attrice gli aveva rivelato di non voler lasciare nulla al figlio. Dunque, l’eredità di Gina Lollobrigida viene equamente divisa tra coloro che sono protagonisti da anni di uno scontro legale. Tra Milko Skofic e Andrea Piazzolla c’è una battaglia legale in corso, in particolare da quando il figlio dell’attrice aveva accusato il factotum di volersi appropriare del patrimonio dell’attrice, approfittando di uno stato di fragilità, se non addirittura di infermità mentale, quindi si era rivolto al tribunale che aveva assegnato un amministratore di sostegno. Peraltro, proprio negli ultimi giorni si è a lungo parlato del patrimonio di Gina Lollobrigida e del caso eredità, alla luce della spartizione dei suoi beni.

LEGGI ANCHE:

"Gina Lollobrigida non era manipolabile"/ Avv. Ingroia: "Rispose male al giudice e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA