Teste di cocco/ Su Italia 1 il film con Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi

Teste di cocco andrà in onda su Italia 1 nel pomeriggio di domenica 8 settembre, alle ore 15.50. Si tratta di una commedia italiana del 2000 diretta da Ugo Fabrizio Giordani e interpretata da Manuela Arcuri, Alessandro Gassman, Philippe Leroy e Gianmarco Tognazzi. Il film è stato stroncato da parte della critica, ma è comunque gradevole e adatto a un pomeriggio di fine estate. Gli interpreti sono di livello e si ride anche se diverse trovate sembrano scontate e sanno di già visto.

Teste di cocco, la trama del film

Tommaso (Gianmarco Tognazzi) e Pietro (Alessandro Gassmann) sono due fratelli. Il primo è un chirurgo plastico di scarsissimo successo, che rischia spesso di essere denunciato dalle clienti insoddisfatte. Entra a questo punto in scena il fratello, modello fallito, che le seduce e le convince ad accettarsi così come sono. I due sono orfani di padre da moltissimo tempo: il loro genitore è morto in Malesia nel 1969. I due fratelli sono ora chiamati a riesumare il padre per spostarlo in un ossario, ma una sorpresa li attende: la bara è vuota. I due sospettano che il padre abbia solo finto la sua morte e si trovi ancora in Malesia. Si recano quindi sul posto e contattano il vecchio socio del padre, Filippo Becheroni (Marco Messeri), che spedì in Italia la bara nel 1969. I due scoprono che l’uomo è all’oscuro di tutto, compreso l’invio della salma 30 anni prima, per di più gli risulta che loro padre sia morto nel Borneo nel 1975 e sia sepolto a Kuala Lumpur. Insieme a Nina (Manuela Arcuri), la figlia di Filippo, i due fratelli partono quindi per la capitale della Malesia, per scoprire però che anche questa bara è vuota. Il gruppo parte quindi verso una nuova supposta sepoltura, che si rivelerà solo l’ennesima tomba vuota. Il mistero del padre si fa sempre più fitto e nel frattempo entrambi i fratelli si sentono sempre più attratti dalla bellissima Nina, che rifiuta però la corte di entrambi.

