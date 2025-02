DOVE TROVARE TESTI CANZONI DI SANREMO 2025

In vista del Festival di Sanremo 2025, è già partita la ricerca sui testi integrali delle canzoni in gara. Da giorni circola tra social e web la fatidica domanda su dove trovare i testi canzoni di Saremo 2025, di sicuro ora non bisogna più chiedersi quando escono, visto che sono già disponibili. I 29 testi ufficiali sono stati pubblicati in versione integrale da Tv Sorrisi e Canzoni prima di essere disponibili praticamente ovunque.

Così è anche possibile scoprire chi sono gli autori dei testi canzoni di Sanremo 2025, oltre a soffermarsi sulle parole che verranno cantante all’Ariston e, quindi, sul significato delle canzoni. La tradizione della pubblicazione una settimana prima della kermesse è stata rispettata da Tv Sorrisi e Canzoni, del resto anche questa è una fase importante, perché così si ha la possibilità di soffermarsi sul livello dei testi, chiaramente anche sui temi che i cantanti in gara intendono portare sul palco dell’Ariston prima di ascoltarle tutti la prima volta.

L’attesa, quindi, è finita, visto che si possono trovare online i testi integrali dei brani del Festival che non vede più Amadeus alla conduzione, ma Carlo Conti.

FRASI CHIAVE TESTI CANZONI DI SANREMO 2025 E TEMI

Prima di cominciare il viaggio tra i testi canzoni di Sanremo 2025, potete cominciare a farvi un’idea scoprendo quali sono i temi e le frasi chiave di alcuni brani che ci hanno colpito. Partiamo da Willy Peyote, la cui canzone colpisce anche per il riferimento agli scontri in piazza e una battuta pure sui Jalisse. Per quanto riguarda The Kolors, la cui frase chiave è praticamente quella del titolo. Ben più complesso il testo di Simone Cristicchi, che in un passaggio parla della paura della morte e di senso di protezione.

Testo parzialmente in romanesco per Tony Effe, infatti non mancano i richiami alla capitale. Solitudine e malinconia traspare da alcune parti della canzone di Rose Villain, allo stesso modo per Rocco Hunt ma per motivi diversi. Invece, c’è nostalgia nella canzone di Olly, oltre che nel titolo della sua canzone. Meriterebbe un capitolo a parte Massimo Ranieri per la poeticità di quel cuore tra le mani che rappresenta una sfida a Dio.

Joan Thiele invita ad agire, perché un errore è sempre meglio di non far nulla. Grande attenzione anche su Fedez, che è disposto a concedere sogni e soldi pur di avere l’altra persona lontana da sé. Invece, per i Coma Cose la tomba dell’amore è un divano e due telefoni.