Testimonial per anni contro il suicidio: si è impiccata/ Nicolle Caine era depressa

E’ stata un’attivista per anni in una serie di campagne pubblicitarie contro il suicidio, per poi morire togliendosi a sua volta la vita. E’ la triste vicenda con protagonista Nicolle Caine, 30enne modella trovata senza vita nel suo appartamento: si era impiccata dopo una gravissima forma di depressione. Nicolle Caine era un personaggio abbastanza noto oltre Manica, avendo partecipato a vari programmai televisivi fra cui Waterloo Road, Britannia High, Hollyoaks, e divenendo come detto sopra testimonial di una campagna pubblicitaria televisiva contro il suicidio giovanile. Negli ultimi mesi, però, deve essere accaduto qualcosa che aveva fatto cadere la stessa modella in depressione, come riferisce il tabloid Daily Mail, e la stessa era stata curata per autolesionismo, e le avevano diagnosticato un disturbo alimentare.

“Il giorno in cui è morta, qualcosa l’ha spinta oltre il limite – le parole della madre della vittima, Gaynor Caine – aveva sofferto di depressione per anni, in particolare negli ultimi 18 mesi della sua vita”. E ancora: “Aveva paura di stare da sola e non poteva trovare la felicità se non avesse qualcuno nella sua vita. Aveva pensieri suicidi e non sarebbe stata in grado di concentrarsi sul proprio benessere. Spesso non svolgeva compiti importanti”.

NICOLLE CAINE MORTA SUICIDA: “L’ULTIMA VOLTA L’HO VISTA IL PRIMO NOVEMBRE”

Il decesso è avvenuto lo scorso mese di novembre, ma la notizia è emersa solamente in questi giorni: “L’ho vista l’ultima volta il 1 ° novembre 2020 quando è venuta a cena – ha raccontato ancora la madre – era ottimista”. Poi però deve essere scattato qualcosa: “Il giorno della sua morte aveva letto dei miei messaggi ma non ha risposto. Questo era normale per lei poiché il suo ritmo del sonno era irregolare, dormiva spesso durante il giorno”. Così invece la dottoressa Rebecca Maguire, che aveva in cura la modella: “La signorina Caine aveva un disturbo alimentare e una lunga storia di ansia e depressione, e aveva lottato con la sua salute mentale nel corso degli anni”.

