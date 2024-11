Tutto su Mazzariello e il rapporto con il Festival di Sanremo

Classe 2001, Mazzariello appartiene alla scuola indie della musica italiana e, sin da piccolo, ha sempre guardato il Festival di Sanremo anche se, con il tempo, ha avuto quel distacco dalla kermesse che, negli ultimi anni, è diminuito portandolo a riscoprire la bellezza dell’evento musicale.

«Ho questo ricordo di Sanremo di quando ero molto piccolo, con tutta la famiglia riunita di fronte al televisore. Poi, per alcuni anni, c’è stato un attimo un vuoto e mi ci sono riavvicinato più di recente. Il Festival fa comunque parte della cultura pop italiana, non so come dire, per questo motivo mi ha sempre affascinato. Oltre alle canzoni e all’aspetto musicale, mi ha sempre colpito la straordinaria sacralità di questo evento», ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Recensiamo musica.

