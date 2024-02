TESTO “AUTODISTRUTTIVO”, CANZONE LA SAD/ Analisi e significato, Sanremo 2024: la fragilità dell’animo umano

La Sad, una delle band italiane più promettenti del momento, si presenta al Festival di Sanremo 2024 con “Autodistruttivo“, il cui testo racconta una storia di dolore e rinascita. Infatti, la canzone narra la storia di un figlio triste scappato di casa che ha vissuto un’infanzia difficile, segnata dalle urla della madre e maltrattamenti del padre. Ma il giovane non ha perso la speranza nei sogni, sa che il tempo è prezioso. L’amore è il tema centrale, rappresentato come una forza che può lasciare un segno indelebile.

La Sad nel testo della canzone “Autodistruttivo” descrivono un comportamento autodistruttivo, toccando corde emotive molto profonde, affrontando il tema delle delusioni e della sopravvivenza, anche dagli errori, ma soprattutto del suicidio. Tutto confluisce in un’esperienza che rinforza e accresce. Dunque, è una canzone che porta a riflettere sulla fragilità dell’animo umano. (agg. di Silvana Palazzo)

“AUTODISTRUTTIVO”, TESTO CANZONE LA SAD A SANREMO 2024

Si muovono tra punk e trap, ossia lo spauracchio di ogni benpensante, ancora di più se durante la trasmissione televisiva più vista dell’anno: La Sad, trio sui generis, ha fatto paura a molti che, all’annuncio della loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024, sono andati a spulciare i loro pezzi per far emergere la durezza e violenza dei loro testi, scandalizzandosi. Anche perché il testo della canzone Autodistruttivo è firmato tra i molti (cinque in totale gli autori di musiche e testi) anche da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, un nome che dovrebbe tranquillizzare i signori e le signore all’ascolto.

“È un brano crudo, che ha il gusto agrodolce delle lacrime – dichiarano – ma con uno spiraglio di luce perché c’è sempre un filo di speranza”. Il titolo della canzone dà un’idea dell’atmosfera delle liriche, dura e desolata (“Questa è la storia di un’altra vita sprecata/di un figlio triste appena scappato di casa (…) con sua madre che urlava, il padre che lo picchiava”), un ritratto di dolore che il gruppo canta con l’energia della musica emo più che con i toni depressivi che ci si aspetterebbe (“E vomito anche l’anima per sentirmi vivo dentro ‘sto casino/affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo”). Dall’analisi del testo della canzone ‘Autodistruttivo’ dei La Sad appare chiaro un messaggio: ognuno nella vita passa momenti difficili in cui corre il rischio di autodistruggersi, ma bisogna darsi una scossa affinché la rabbia lasci il posto alla rivalsa e alla rivoluzione.

“AUTODISTRUTTIVO”, ANALISI TESTO CANZONE LA SAD A SANREMO 2024

E infatti il testo della canzone “Autodistruttivo” di La Sad è divisa in due parti nette. La seconda racconta del riscatto (“Lui ha imparato come si sopravvive là fuori/molto più dagli errori che dai suoi professori”), in cui il rapporto con gli altri passa necessariamente dalla comprensione di sé, del proprio potenziale, segnando il passaggio da “Sono solo uno dei tanti/col sorriso triste e con gli occhi stanchi/che non riesce più a fidarsi degli altri” a “Non sono mai stato come loro/che hanno lo sguardo pieno d’odio e il cuore vuoto”. La Sad non puntano chiaramente alla vittoria, magari all’ultimo posto, come tradizione trasgressiva vorrebbe, anche se il loro obiettivo è chiaro: “La nostra intenzione è essere noi stavolta la cosa strana, come Eminem nel 2001”. Lo auguriamo a loro, ma soprattutto a noi come spettatori.











